Murelli (Lega) “Decreto crisi aziendali: serve intervenire sulle infrastrutture piacentine danneggiate”

“Dopo l’Umbria, il Governo è finito di nuovo fuori strada. Nel decreto legge Crisi aziendali, infatti, c’è solo un progetto sulle strade e riguarda il distretto fermano-maceratese. In commissione Lavoro, la Lega ha presentato numerosi emendamenti sulla necessità di ripristinare alcune arterie per favorire le aziende in crisi dell’Emilia Romagna. Ebbene, sono stati tutti bocciati”.

Lo afferma in una nota la deputata piacentina Elena Murelli, capogruppo del Carroccio in Commissione alla Camera, che “si è vista respingere – dice il comunicato -, il 28 ottobre, diversi emendamenti riguardanti le strade piacentine, in particolare quelle di montagna”.

“Avevo presentato emendamenti – spiega Murelli – che riguardavano lo stato di alcune strade di Val Nure, Val Trebbia, Val d’Arda, Val Tidone, sulle quali insistono diverse aziende in crisi. Non sistemare la rete viaria e le infrastrutture, danneggiate dall’alluvione del 2015 e bisognose di continue attenzioni, a causa del forte rischio idrogeologico, significa impedire alle imprese in difficoltà di riprendersi. Per non parlare poi di quelle aziende che avevano lasciato la montagna e che ora intendono ritornarci. Chi torna in un luogo con strade dimenticate da Governo e Regione? L’ennesimo capolavoro di questo Governo raccogliticcio”.