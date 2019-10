Sarà un weekend all’insegna del tempo variabile a Piacenza.

Sabato 5 ottobre, secondo quanto riporta Arpae, al mattino in pianura è previsto nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi sereno; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 7 °C sui rilievi e 12 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 17 °C sui rilievi e 23 °C in pianura.

Un possibile peggioramento si avrà a partire dal pomeriggio di domenica 6 ottobre: è atteso infatti un aumento della nuvolosità sia in pianura che sui rilievi, con possibili piogge nella notte tra domenica e lunedì. Temperature minime del mattino comprese tra 9 °C sui rilievi e 11 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 16 °C sui rilievi e 21 °C in pianura.