Noi per Rivergaro “Nuova vita al campo da basket di via Mezzadri”

Nuova vita per il campo da basket di via Mezzadri a Rivergaro (Piacenza): la proposta arriva dal gruppo di opposizione “Noi per Rivergaro” che ha presentato una mozione sul tema che verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale.

“L’area, priva di recinzione, – si legge – è già stata obiettivo di danneggiamenti da parte di malintenzionati. Per evitare nuovi casi, è necessario delimitare il campo”. Inoltre vengono proposti dei “lampioni “smart” per permettere di giocare nelle ore serali, ma senza sprecare energia: sarebbe possibile con l’installazione di una gettoniera che a fronte di un esiguo importo, temporizzi il funzionamento dei faretti”. Infine viene richiesta “una fonte di acqua potabile” e “l’installazione di spalti”.

Idee proposte al fine di “ottimizzare l’uso del campo per la pallacanestro”, uno sport che – si legge nella mozione – “è uno strumento molto importante soprattutto nell’adolescenza per il suo valore educativo: sia perché essendo un gioco di squadra è un valido espediente per creare relazioni e socializzare, sia perché il rispetto delle regole del gioco prepara i giovani a diventare cittadini rispettosi delle Leggi della nostra democrazia e, infine, perché è risaputo che l’attività sportiva limita la noia e la solitudine che sono spesso alla base del disagio giovanile”.