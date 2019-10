“Non si tratta solo di migranti”: A Piacenza con “Humans” una mostra e un reading

“Humans: non si tratta solo di migranti: si tratta della nostra umanità”.

Riprendendo le parole di Papa Francesco le suore scalabriniane hanno dato questo nome a un evento che si terrà nella Casa provinciale delle sorelle, in piazzetta San Savino 29 a Piacenza, sabato 5 e domenica 6 ottobre.

“Humans” è una mostra fotografica e un reading musicale a cui prenderanno parte la fotografa Alice Asinari e la cantautrice Antonella Mattei.

La mostra sarà visitabile sabato 5 dalle 19 alle 22 e 30 e domenica 6 dalle 10 alle 17 e 30. Il reading musicale, invece, è previsto alle 20 e 30 di sabato: si tratta di un momento in cui la musica si alterna ad alcune riflessioni con un tema centrale, quello dell’accoglienza e della migrazione.

Le letture riguarderanno proprio le storie dei migranti fotografati. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Piacenza e l’ingresso è libero. “Le parole dette da Papa Francesco nel corso della Giornata mondiale per i migranti e i rifugiati di domenica scorsa sono per noi uno sprone per fare di più e sempre meglio – ha detto suor Milva Caro, superiora provinciale – Non possiamo restare indifferenti perché deve vincere, sempre, il concetto di umanità nella vita. Questo piccolo evento ha un grande valore simbolico. Noi suore teniamo aperta la porta della nostra casa a tutta la comunità, a chi accoglie e a chi viene accolto”.