Nuova illuminazione all’incrocio tra strada Malchioda e il parco di Montecucco. “Intervento che garantisce più sicurezza nell’area”

E’ stato completato nei giorni scorsi l’intervento di posa e messa in funzione di quattro nuovi punti di illuminazione lungo la via che collega strada Malchioda con strada Agazzana all’altezza della rotonda che immette sulla tangenziale, e che costeggia il Parco di Montecucco. Un intervento, questo, che permette di garantire una maggiore sicurezza anche per l’accesso al parco nella zona Nord, dove a giugno 2018 è stata inaugurata la nuova area di sgambamento cani.

Sui 4 nuovi plinti sono stati posizionati altrettanti pali di altezza pari a 7 metri fuori terra, con infilaggio in cavidotto di circa 120 metri di cavo di alimentazione, con relativi collegamenti e la posa di 4 armature a led da 46W.

“La strada – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – viene utilizzata non solo per l’accesso alle proprietà, ma anche da coloro che accedono al parco di Montecucco, a piedi o in bici. Era un intervento particolarmente atteso che permette di dare nuova illuminazione all’area e, conseguentemente, più sicurezza”.