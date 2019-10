Nuova illuminazione per le strisce pedonali in via Caorsana, lunedì limitazioni al traffico

Nuova illuminazione per le strisce pedonali in via Caorsana a Piacenza, limitazioni al traffico nella giornata di lunedì 27 ottobre.

Dalle 8 alle 15 – fa sapere il Comune – per consentire l’intervento di posa dei cavi per l’illuminazione dell’attraversamento pedonale antistante l’ingresso principale del cimitero urbano, sarà vietata la circolazione nel tratto di via Caorsana tra la rotatoria all’altezza di via Cremona e quella all’incrocio con le vie Portapuglia e Draghi. Contestualmente, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

I veicoli provenienti da via Cremona avranno l’obbligo di svolta a destra verso via Pindemonte, via Bertolini, via Draghi e da lì potranno rientrare verso via Caorsana, mentre per i veicoli percorrenti la stessa via Caorsana ci sarà l’obbligo di svolta verso via Portapuglia, strada Dell’Orsina, via del Capitolo, con successivo rientro su via Caorsana.