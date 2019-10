Oltre 100 studenti delle superiori a scuola di risparmio a Palazzo Galli

Oltre cento studenti delle scuole secondarie di II grado di Piacenza e Provincia saranno ospitati, il prossimo 11 ottobre, nella splendida cornice di Palazzo Galli per avvicinarsi ai temi dell’educazione finanziaria, grazie all’incontro organizzato da Banca di Piacenza, FEduF- Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio (ABI) e Istituto Bruno Leoni.

La mattinata, che rientra negli eventi di #OttobreEdufin2019, Il mese dell’educazione finanziaria promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, vuole essere, per gli studenti piacentini, un’occasione di riflessione e sensibilizzazione sui temi del valore del denaro e un approfondimento sui meccanismi della scelta, la più basilare delle operazioni economiche.

“Scoprire quali siano i più comuni automatismi che influenzano le nostre scelte economiche – commenta Corrado Sforza Fogliani, Presidente del Comitato esecutivo della Banca di Piacenza e Vice Presidente della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, – è il primo passo per saper comprendere le decisioni di politica economica che influenzano direttamente la nostra vita e aumentare la nostra consapevolezza nel momento in cui affrontiamo decisioni economiche importanti per il nostro futuro”.

Durante l’incontro, condotto dagli esperti dell’Istituto Bruno Leoni, insieme ai divulgatori della FEduF, i ragazzi saranno stimolati a ragionare sia sulle dinamiche cognitive che influenzano le nostre scelte personali, sia sulle conseguenze non intenzionali che da esse derivano. Con l’aiuto di Carlo Lottieri – Professore di filosofia del diritto all’Università di Verona e direttore del dipartimento di Teoria politica dell’Istituto Bruno Leoni, potranno comprendere gli effetti visibili e invisibili delle decisioni pubbliche, apprendendo come, ad esempio, l’attualissima questione dei dazi abbia un impatto economico diretto sulla quotidianità delle famiglie. L’Istituto Bruno Leoni è un think tank nato nel 2003 per diffondere le idee della società libera, attraverso la pubblicazione di studi e ricerche, libri e l’organizzazione di eventi.

“Per l’Istituto – ha dichiarato il suo vicedirettore Serena Sileoni – è una priorità promuovere l’educazione economica di base, necessaria premessa per un dibattito pubblico aperto e informato. Per questa ragione è particolarmente lieto di collaborare con Banca di Piacenza e FEduF alla realizzazione di #economiascuola “Economia delle scelte”.

“La lezione” – ha ricordato inoltre Franco Debenedetti – Presidente dell’Istituto – “è pensata per fornire ai ragazzi strumenti utili per essere cittadini e futuri elettori consapevoli che sappiano cogliere non solo ciò che si vede delle scelte economiche, ma anche ciò che non si vede e, dunque, i reali effetti di qualsiasi decisione di politica economica”.

La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) è nata su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana per diffondere l’educazione finanziaria in un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità economica. Obiettivo della Fondazione è il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a promuovere una nuova cultura di cittadinanza economica, valorizzando le diverse iniziative, superando gli individualismi e mettendo a fattor comune le esperienze maturate in nome dell’interesse della comunità. Opera in stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici sul territorio e diffonde, nelle scuole di ogni ordine e grado, programmi didattici innovativi nella forma e nei contenuti, anche attraverso l’organizzazione di eventi per gli studenti, gli insegnanti e i genitori. La Fondazione lavora sulla mediazione culturale tra contenuti complessi e strumenti divulgativi semplici ed efficaci. Le sue iniziative si rivolgono anche agli adulti, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori.