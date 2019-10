Oneri di costruzione, in Confedilizia si fa il punto il 28 ottobre

Per lunedì 28 ottobre, alle ore 18, la sezione imprese edilizie di Confedilizia Piacenza (Edilconf Imprese) organizza una riunione per relazionare i cittadini su come è andata a finire con gli oneri di costruzione a Piacenza e frazioni.

Verrà illustrata nel particolare la delibera recentemente adottata dal Comune di Piacenza per l’applicazione della delibera della Regione Emilia Romagna in materia di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. Ne parleranno l’avv. Corrado Sforza Fogliani e l’arch. Carlo Ponzini. La riunione si terrà presso la Sala Einaudi della sede della Confedilizia di Piacenza (posta in Piazzetta della Prefettura). L’ingresso è libero, tutti gli interessati possono partecipare.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Edilconf Imprese, presso la sede dell’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza (Via Del Tempio n. 27-29 – Piazza della Prefettura -, tel. 0523.327273 – fax 0523.309214. Uffici aperti tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16.00 alle 18.00; e-mail: edilconfimprese@confediliziapiacenza.it).