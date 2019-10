Oneri di urbanizzazione, a Confapi un seminario per spiegare le novità a Piacenza

È in programma mercoledì 30 ottobre, alle ore 18 nella Sala Convegni di Confapindustria Piacenza (via del Commercio, 65) il seminario “I nuovi oneri di urbanizzazione e i nuovi costi di costruzione del Comune di Piacenza”.

L’incontro, che vedrà come relatore l’architetto Carlo Ponzini, è finalizzato ad illustrare, in particolare sul piano tecnico, i nuovi oneri di urbanizzazione e i nuovi costi di costruzione del Comune di Piacenza a seguito della Delibera comunale in applicazione della Delibera della Regione Emilia Romagna in materia.

“La delibera che il Comune ha approvato prevede una variazione di tutti gli oneri che va a cambiare il panorama dei costi di costruzione – il commento di Ponzini – di fatto si parla di incrementi sulle nuove costruzioni anche del cinquanta per cento: in questo modo chi costruisce va incontro a una serie di variazioni che vanno a toccare i piani economici in maniera sostanziale. Ma c’è una precisazione: chi costruisce scegliendo la strada dell’ecosostenibile ha dei vantaggi: durante l’incontro verranno dunque anche illustrate le possibilità che la costruzione ecologica e intelligente prevede per entrare nei parametri legislativi”.