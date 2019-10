Ottobre Rosa, visite senologiche gratuite con Lilt Piacenza

Con il mese di ottobre è partita la campagna di prevenzione Nastro Rosa, progetto di sensibilizzazione promosso dalla LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) che si svolge da oltre un ventennio sul territorio nazionale e che nel tempo ha salvato molte vite: lo screening mammario permette infatti di scoprire la malattia in fase precoce dando la possibilità di intervenire immediatamente, debellando il tumore in almeno il 98% dei casi e garantendo la conservazione del seno.

Proprio perché la prevenzione salva la vita, la LILT sezione provinciale di Piacenza, sempre in prima linea nel campo della profilassi, riconferma il proprio impegno per garantire alle donne che ne fanno richiesta la possibilità di una visita senologica gratuita. Per coloro che sono interessate è possibile prenotare la visita telefonando al numero 0523.384706 nei giorni di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00

