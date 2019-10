Pallacanestro Fiorenzuola carica per la sfida casalinga contro Montecchio

Una Pallacanestro Fiorenzuola 1972 che ha iniziato il Campionato di Serie C Gold Emilia Romagna a marce altissime torna a giocare di fronte al pubblico amico del PalaMagni domenica 13 ottobre 2019 alle ore 18. Ospite dei Bees gialloblu sarà Polisportiva L’Arena Montecchio, a quota 2 punti in classifica dopo il primo successo a domicilio di Virtus Spes Vis Imola e il ko interno subito ad opera di Bologna Basket 2016.

In casa fiorenzuolana, coach Galetti ha potuto contare nelle prime due uscite del grande apporto di due neo-acquisti che hanno subito generato grande entusiasmo nel pubblico del PalaMagni; Andrea Maggiotto (26,5 punti a gara nelle prime due uscite stagionali) e Luca Fowler (16,5 punti a partita). Uno squillo a tutto il campionato arriva dal dato offensivo della squadra valdardese, che viaggia ad una media di 101,5 punti a partita dopo due uscite di alto livello. La percentuale da 3 punti, altissima in questo inizio stagione (attorno al 50%), è frutto di scelte di tiro importanti, alla ricerca di metri liberi per i tanti potenziali cecchini in casa Fiorenzuola Bees.

Polisportiva L’Arena Montecchio arriva al PalaMagni consapevole di essere formazione competitiva, allestita per poter gareggiare vivamente nella lotta playoff durante tutta la stagione regolare. Attorno ai perni Negri (ala grande classe 1989) e Lusetti (1988), che compongono la linea di esperienza di Montecchio sotto le plance, la squadra allenata da coach Martinelli vede un sapiente mix di giovani interessantissimi, tra cui spicca la prova nell’ultima gara da parte di Marco Giannini, classe 2001 visto a Fiorenzuola nelle ultime edizioni del torneo estivo di 3×3 DKB Darwin Knew Basketball, con ben 21 punti realizzati.

A questa ottima prestazione ha fatto da contraltare quella del play/guardia Amodio (18 punti), che hanno mantenuto viva Polisportiva L’Arena Montecchio durante tutta la gara contro una delle più serie pretendenti alla promozione (Bologna Basket 2016, allenata da coach Lolli).

L’appuntamento è alle ore 18 di domenica, con palla a due che verrà alzata con la grande speranza in casa Fiorenzuola Bees di mantenere alto il livello di entusiasmo con un’altra prestazione importante su entrambi i lati del campo.