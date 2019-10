Pallacanestro Fiorenzuola, esordio casalingo contro Imola

E’ tempo di palla a due al PalaMagni di Fiorenzuola d’Arda.

Si alza il sipario anche tra le mura amiche per la stagione di Pallacanestro Fiorenzuola 1972, con i neonati Bees gialloblu che ospiteranno alle ore 18 di domenica 6 ottobre Virtus Spes Vis Imola, in uno dei classici match di Serie C Gold Emilia Romagna degli ultimi anni.

I gialloblu, allenati da coach Gianluigi Galetti, nella prima uscita stagionale hanno avuto la meglio su Virtus Medicina con un roboante 89-104 che ha visto la prova-monstre da parte del neo-arrivo Andrea Maggiotto (proveniente da Senigallia in Serie B), con 32 punti, 6 rimbalzi e 6 assist per un clamoroso 38 di valutazione complessiva.

A lui si sono aggiunte prestazioni veramente solide da parte di altri due acquisti, Marchetti e Fowler, che rispettivamente con 20 e 18 punti a testa hanno contribuito in modo determinante per le sorti della squadra del presidente Stefano Alberti.

Fiorenzuola è stata estremamente pericolosa dall’arco, con più del 50% di percentuale dall’arco e un 9/12 tonante da parte degli stessi Marchetti e Fowler.

Non solo tiro da 3 per i gialloblu, che infatti fanno della difesa uno dei perni fondamentali per una stagione di buon livello. Alcuni passaggi a vuoto della prima partita sono stati analizzati a lungo durante la settimana, e cercheranno di essere migliorati contro un avversario esperto come Virtus Spes Vis Imola.

I gialloneri arrivano al PalaMagni con il dente avvelenato, beffati in casa da Pol. Arena Montecchio per 79-80 al termine di una gara pimpante, giocata punto a punto fin dai primi scampoli di gioco.

Spampinato e Begic sono state le due principali bocche da fuoco per la squadra imolese, con 3 triple a testa e poco meno del 45% combinato dal campo. I 37 punti messi in campo dai due (19 e 18 rispettivamente) sono stati tuttavia solo parte di una buona prestazione da parte di Virtus Spes Vis Imola, con ben 5 uomini totali in doppia cifra.

Una prova macchiata dall’essere tornati a casa a mani vuote, rendendo la trasferta di Fiorenzuola già importante per i gialloneri.

Palla a due alle ore 18, con i Fiorenzuola Bees che “chiamano a raccolta il proprio pubblico”, comunicando “che sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione in corso”.