Pallacanestro Fiorenzuola, vittoria al “fotofinish” contro Arena Montecchio

Vittoria sofferta per Pallacanestro Fiorenzuola 1972 nella gara casalinga contro Arena Montecchio valida per la terza giornata del Campionato Serie C Gold Emilia Romagna.

Le squadre partono con mani abbastanza fredde in un PalaMagni pieno in ogni ordine di posto: Degli Esposti al 3’ fa 0-5 per gli ospiti con la penetrazione di mano destra.

I gialloblu sembrano poco reattivi nei primi minuti, con Montecchio brava ad arginare gli attacchi nel pitturato. I Bees pagano anche una percentuale scarsa da 3 punti, con coach Galetti costretto al primo timeout pieno al 7’. 5-11.

Lusetti entrando nell’ultimo minuto di primo quarto fa +10 per Montecchio, che amplia il gap fino al -15 finale grazie alla tripla di Negri. 8-23 in un primo quarto horribilis per i Bees gialloblu.

Nel secondo parziale i gialloblu provano a trovare punti dalla panchina grazie a Dias ed a Sichel, costringendo Montecchio a tiri più complessi e a bassa percentuale. Galli con una scorribanda fa -7 al 14’, sul 20-27 in favore della squadra di Martinelli.

Maggiotto con 5 punti personali riporta Fiorenzuola a -5, ma Vecchi dall’angolo sentenzia nuovamente i gialloblu. 27-37 al 18’ e altro timeout chiamato da coach Galetti.

Vecchi è in stato di grazia; penetrazione fulminea a 50 secondi dall’intervallo lungo e +11 per Pol. Arena Montecchio. Galli inventa il passaggio dietro la schiena per il tap-in di Bracci, con il quarto che si chiude sul +9 per gli ospiti. 30-39.

Livelli suona la carica al rientro in campo dagli spogliatoi con la tripla del -6. D’Amore è abile a tenere Montecchio a distanza di sicurezza con 3 possessi di vantaggio al 24’, ma Ricci con 4 punti personali ricuce il gap fino al 41-47 al 27’.

Fiorenzuola fa vedere le luci sulla targa di Montecchio grazie a Galli con la virata in area; Bovio per Montecchio ci prova, ma Fowler è letale, squadre a contatto. 52-53, con Bracci che firma il sorpasso sulla sirena. 54-53.

Giannini per gli ospiti apre l’ultimo parziale con la tripla letteralmente ‘’da casa sua’’ per cambiare l’inerzia della gara; Galli si carica sulle spalle la squadra, mentre Maggiotto appena rientrato inchioda con una stoppata clamorosa Lusetti. 57-57 al 33’.

Maggiotto inventa personalmente il 61-62 a poco meno di 5 minuti dal termine; Giannini è letale con il backdoor del +3 ospite, ma Sichel con una tripla fondamentale impatta sul 64-64 a 120 secondi dal termine.

Ancora Maggiotto con una tripla nonsense nell’ultimo minuto dice +1 Fiorenzuola. 69-68. I Bees difendono con grandissima aggressività l’ultimo possesso di Montecchio, e sul rimbalzo catturato ancora Maggiotto va in lunetta con 3 secondi dal termine della gara. 1-2, con Fiorenzuola che chiude 70-68.

Campionato Serie C Gold Emilia Romagna – 3° Giornata

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 vs Pol. Arena Montecchio 70-68 (8-23; 30-39; 54-53; 70-68)

Pallacanestro Fiorenzuola 1972: Galli 14; Sichel 11; Bracci 8; Rigoni ne; Dias 4; Livelli 4; Superina ne; Zucchi; Fowler 6; Fellegara ne; Ricci 6; Maggiotto 17. All. Galetti

Pol. Arena Montecchio: Ramenghi 4; D’Amore; Pasini 2; Tognato; Vecchi 12; Giannini 8; Degli Esposti 11; Lusetti 10; Trobbiani 1; Amadio 7; Negri 9; Bovio 2. All. Martinelli

Arbitri: Meloni – Bersani