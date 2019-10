Pallanuoto, venerdì allenamento alla Raffalda per i campioni della Pro Recco

E’ davvero una “bomba” sportiva quella che venerdì alle ore 17,30 arriverà alla piscina Raffalda di Piacenza: la Pro Recco, in vista della partita di campionato del giorno successivo a Brescia, si fermerà a Piacenza per l’ultimo allenamento prima della delicatissima trasferta in Lombardia.

“E’ un grandissimo onore poter ospitare questa squadra, un misto tra il Real Madrid del calcio in campo europeo e della Juventus in campo italiano – evidenzia il presidente della Piacenza Pallanuoto Roberto Gatti -. Abbiamo accolto a braccia aperte questa richiesta, arrivata tramite l’ex presidente Cighetti, e siamo sicuri di aver fatto cosa più che gradita ai nostri atleti ed agli appassionati piacentini e non di pallanuoto. E’ una super squadra che rappresenta il meglio della pallanuoto mondiale”.

Alla Raffalda scenderanno in vasca tredici atleti per un breve allenamento (della durata di circa un’ora e mezzo), in una formazione che può vantare ben otto campioni del mondo in carica con la nazionale italiana: Luongo, Di Fulvio (miglior giocatore dei mondiali), Figlioli, Velotto, Renzuto Iodice, Di Somma, Aicardi ed Echenique, freschi della vittoria nella finale di questa estate contro la Spagna in Corea del Sud. Insieme a loro Oltre poi i due campioni olimpici in carica con la Serbia, Mandic e Filipovic, due atleti croati che hanno vinto l’oro olimpico a Londra nel 2012, Dobud e Buslje, e, dulcis in fundo, l’allenatore Ratko Rudic che guidò il Settebello campione olimpico a Barcellona nel 1992 e che resta l’allenatore più vincente nella pallanuoto mondiale.

Insomma, numeri e nomi da paura per tutti gli appassionati di questa durissima disciplina sportiva che ha sempre visto l’Italia primeggiare in campo mondiale. La Pro Recco vince lo scudetto da 14 anni consecutivi (sono 33 quelli complessivi) e sabato 2 novembre, alle 18, affronterà i rivali di sempre del Brescia nella quinta giornata di campionato. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno insieme ai siciliani dell’Ortigia. Mompiano è un campo tradizionalmente ostico per la Pro Recco, che nella passata stagione ha perso in casa del Brescia per 9-8.

La Pro Recco è la squadra che ha vinto più Champions League nella storia della pallanuoto, ben otto. L’anno scorso, ad Hannover, è arrivata terza. Sabato 20 novembre i biancocelesti torneranno in Emilia Romagna per affrontare, a Bologna, il Ferencvaros campione d’Europa in carica.

“Ringraziamo la Piacenza Pallanuoto 2018 per la disponibilità e l’entusiasmo con cui ha accolto la nostra richiesta di allenarci alla vigilia di una partita così importante – le parole di Arnaldo Deserti, direttore sportivo Pro Recco e campione del mondo a Pechino 2011 con il Settebello -. È bello vedere che anche una semplice rifinitura della Pro Recco venga vissuta come un evento con tanto di locandine e grande attesa da parte di tutti i ragazzi che guardano ai nostri campioni con ammirazione”.

Appuntamento venerdi pomeriggio alle ore 17 30 alla piscina Raffalda.