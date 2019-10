Rivive il mito dei rally anni ’70 con la “10 Ore delle Valli Piacentine”.

Splendida nella mattinata di sabato la passerella sul Pubblico Passeggio di vetture d’epoca – molte delle quali da competizione – in occasione del raduno promosso da CPAE (Club Piacentino Automoto d’Epoca) e Piacenza Corse Autostoriche che raccoglie l’eredità culturale e sportiva di un capitolo fondamentale del rallysmo.

Parliamo del “Rally delle Valli Piacentine”, una delle gare piu importati del panorama europeo tanto da vedere ben 314 equipaggi iscritti all’edizione 1978: per questa rievocazione, giunta quest’anno alla seconda edizione, il percorso, di circa 160 chilometri, è lo stesso dell’epoca e si snoda lungo le valli appenniniche ripercorrendo strade e passi dove grandi piloti, da Bacchelli a Cambiaghi, da Tony a Verini, da Pregliasco a Vudafieri, intrecciarono sfide entrate nella storia del motorismo sportivo.

Dopo la partenza in tarda mattinata dal Pubblico Passeggio, la gara prevedeva il passaggio sulla salita del Passo del Cerro e quello di Santa Barbara, per raggiungere Pradovera; quindi giù in picchiata a Farini, ancora Bettola e infine il rientro a Piacenza per la passerella e le premiazioni in centro città. Nel tracciato non ci sono piu le prove speciali, ma negli stessi tratti sono state inserite, secondo la formula della regolarità, 24 prove di abilità e 3 controlli orari.

La manifestazione, che ha visto fra gli ospiti anche il presidente dell’Asi (Automotoclub Storico Italiano) Alberto Scuro, ha potuto contare anche sulla collaborazione dell’Abarth Club Piacenza, presente con alcuni di equipaggi, per un significativo omaggio ai 70 anni della Casa dello Scorpione ed ai tanti successi colti su queste strade sia dalle 131 sia, in anni recenti, dalle Punto S2000, oltre naturalmente alle accese battaglie animate dai giovani concorrenti del trofeo 112.