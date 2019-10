Pedone investito sulle strisce pedonali, nella serata del 24 ottobre, mentre stava attraversando la strada in via Colombo a Piacenza, in prossimità del palazzo dell’Agricoltura.

L’uomo, di circa 40 anni, è stato urtato da una Mercedes classe E ed è caduto a terra, riportando una ferita alla testa e varie contusioni. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Pubblica Assistenza insieme all’autoinfermieristica del 118. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale.

Foto 2 di 2



Vista l’ora di punta, durante le operazioni di soccorso si sono create file di auto in via Colombo.