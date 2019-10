Percorso gluten free alla Fiera di San Fiorenzo a Fiorenzuola d’Arda

In occasione della Fiera patronale di San Fiorenzo, che torna ad animare il centro di Fiorenzuola (Piacenza) nel weekend del 18-20 ottobre 2019, AIC Emilia Romagna, con i suoi volontari e i locali aderenti al network Alimentazione Fuori Casa e la collaborazione del Comune di Fiorenzuola d’Arda, propone un percorso senza glutine “a tappe” nel corso della manifestazione.

Questo il programma:

– Tappa 1: da ArtCaffè, locale aderente al network AFC in Corso Garibaldi 117, sabato 19 e domenica 20 ottobre dalle 17 alle 20 i celiaci potranno degustare per l’occasione pizza al trancio, farinata e torta senza glutine anche da asporto;

– Tappa 2: la Locanda San Fiorenzo, locale aderente al network AFC, in via Antonio Gramsci 8 propone, venerdì 18 a cena, sabato 19 e domenica 20 ottobre a pranzo e a cena, oltre al menù alla carta anche piatti da asporto e da passeggio: anolini in brodo senza glutine e montata di mascarpone con sbrisolona senza glutine;

– Tappa 3: la Gelateria MenoDieci, locale aderente al network AFC in via Maculani 10/12, regala un gelato senza glutine ai bambini partecipanti al laboratorio di biscotti senza glutine “Per mangiarti meglio…”

– Tappa 4: Sabato 19 ottobre alle 15.30 in piazza San Francesco d’Assisi, davanti alla chiesa di San Francesco, le volontarie AIC e la food blogger Ilaria Bertinelli aspettano i bimbi di età compresa tra i 5 e i 12 anni con il laboratorio “Per mangiarti meglio…biscotti senza glutine da comporre e decorare”: i bambini saranno guidati a realizzare e decorare animali con forme geometriche di biscotti senza glutine sviluppando la loro curiosità e creatività. Attraverso un linguaggio semplice, intuitivo e divertente si impara che che cos’è la celiachia.

Al termine i bambini potranno degustare un gelato senza glutine, omaggio della Gelateria MenoDieci.

Il laboratorio per bambini è gratuito su prenotazione, per un massimo di 20 partecipanti. Info e iscrizioni a aplamoure@alice.it. Nel caso rimanessero dei posti liberi, è possibile presentarsi 15 minuti prima dell’inizio del laboratorio.