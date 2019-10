Perde il controllo di un tir e si ribalta in un campo. Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze l’incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 7 ottobre lungo la provinciale 462 tra Fiorenzuola e Cortemaggiore (Piacenza).

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante, che viaggiava verso Cortemaggiore, per cause in corso di accertamento ha improvvisamente sbandato uscendo di strada per poi ribaltarsi su un fianco in un campo a lato della carreggiata. Grosso spavento fortunatamente senza conseguenze per il conducente, uscito dall’incidente praticamente illeso.

Foto 2 di 2



Sul posto i vigili del fuoco di Fiorenzuola, insieme alla polizia stradale. Disagi alla circolazione nella zona: per il recupero del tir è stato necessario l’intervento di un’autogru.