Perde il controllo, fa incidente con un lampione nel cuore della notte

Intorno alle 2, della notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, un uomo di circa quaranta anni, che era alla guida di un’Audi station wagon, mentre si trovava nel tratto cittadino dove via Primo Maggio confluisce con la rotonda di via Einaudi, alla Veggioletta, è andato a sbattere contro il lampione stradale, situato in prossimità dell’isolotto spartitraffico della rotonda, che è rimasto danneggiato a seguito dell’urto, così come è andato in frantumi la parte anteriore dell’Audi con i detriti che hanno invaso la carreggiata.

Sull’esatta dinamica del sinistro sono in corso i rilievi da parte degli agenti della Squadra Volante del 113, intervenuti sul posto anche per presidiare la viabilità (nella foto, mentre era sopraggiunto un tir che ha dovuto attendere proprio nella rotonda prima di poter proseguire in direzione del casello di Piacenza Ovest).

Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo, i sanitari – giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’autoinfermieristica del 118 – lo hanno trovato nel canale a bordo strada.

Le sue condizioni sono apparse subito serie, è stato quindi trasportato al Pronto Soccorso. Si attende anche il responso degli esami tossicologici.