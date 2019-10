Piacenza Expo “invasa” dagli Alpaca per l’International Alpaca show.

L’evento, che rientra nell’ambito del Petsfestival, ha preso il via nella mattinata del 19 ottobre e proseguirà anche domani, 20 ottobre.

Allevatori e appassionati dei camelidi dall’Italia e dall’estero si stanno radunando tra i padiglioni dell’ente fiera – un un’area di 1000 mq – per assistere al fitto programma delle due giornate che prevede in particolare la mostra degli alpaca e della fibra e la sfilata con prodotti realizzati al 100% con la lana di alpaca. Giudice di gara per la due giorni sarà l’inglese Barbara Hetherington e i visitatori potranno scoprire e ammirare anche le attrezzature necessarie all’allevamento di questi animali.

La manifestazione, con il patrocinio di Coldiretti e Campagna Amica di Piacenza, nasce sotto la regia della SIA, Società Italiana Alpaca, che vede alla vicepresidenza la giovane allevatrice piacentina Gloria Merli, che a Ziano oggi alleva dodici alpaca, di cui tre nati nel suo allevamento nelle ultime settimane. Gloria, dopo gli studi di architettura, si è lanciata con coraggio e non senza grossi sacrifici in quest’avventura insieme alla madre Giuseppina Penna (che già gestiva un’azienda agricola dedita ai vigneti, grande vocazione della zona).

Nella due giorni ad Expo presenti cinquanta alpaca, tutti provenienti da allevamenti italiani, più una decina di capi provenienti da allevamenti esteri, protagonisti dell’evento riguardante la valutazione delle fibre dell’animale.

Lo show è così strutturato:

– Show della fibra: nello specifico viene valutato il singolo vello tosato dell’animale. La valutazione va corredata da alcune nozioni fondamentali, come peso della fibra e data delle ultime due tosature: una volta esposto, il giudice lo analizza assegnando un punteggio specifico alla singola fibra che viene riportato in un’apposita tabella.

– Show morfologico: qui l’animale, accompagnato dall’allevatore, sfila all’interno di uno spazio delimitato chiamato show ring. Una volta arrivato di fronte al giudice viene analizzato sotto alcuni specifici aspetti di carattere propriamente fisico e del vello dell’animale.

Come detto, tra i momenti clou ci sarà la sfilata di prodotti artigianali 100% alpaca, realizzati da alcuni allevamenti che portano avanti – come Gloria Merli a Ziano – la filiera corta aziendale.

Cinque modelle indosseranno pezzi unici accompagnati in passerella da una descrizione che correda ogni singola uscita.

DATI ANAGRAFICI ALPACA IN ITALIA – Come spiegato alla fiera, al momento sono circa 5mila, e in constante crescita, i capi d’Alpaca sul territorio nazionale (Dato non attestato da censimento)