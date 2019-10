Piace, insidiosa trasferta con la Sambenedettese. Franzini “Gara complicata, ma stiamo bene”

E’ stata una settimana decisamente movimentata in casa Piacenza, partita con la vicenda Cacia e la mancata convocazione dell’attaccante (tutto rapidamente rientrato), passando per la contestazione di un gruppo di tifosi fino alle dimissioni annunciate dal presidente Marco Gatti, poi respinte dal cda. Nel mezzo la bella vittoria contro il Carpi che ha decisamente rilanciato le quotazioni di una squadra apparsa in forte crescita.

Superate (si spera) le turbolenze extra calcio, domenica (ore 15) si torna in campo per la complicata trasferta a domicilio della Sambenedettese, formazione attualmente al sesto posto in graduatoria a quota 12, due punti in meno dei biancorossi, e reduce dal successo per 2-0 sul campo del Ravenna grazie alla doppietta messa a segno da Frediani.

Può sorridere Franzini, che si ritrova con l’intera rosa a disposizione. Il tecnico dovrebbe riproporre in gran parte l’undici iniziale che così bene ha fatto contro il Carpi, gli unici dubbi riguardano la composizione del tandem d’attacco: Paponi, che sta vivendo un inizio di stagione strepitoso, ha recuperato dopo il piccolo problema di sabato scorso, ma c’è anche un Sestu in gran spolvero oltre ovviamente a Daniele Cacia, che lasciate alle spalle le polemiche si ricandida per una maglia da titolare.

“La squadra sta bene – sottolinea il tecnico -, la scorsa settimana è stata davvero impegnativa ed abbiamo affrontato tre partite ravvicinate fornendo sempre ottime prestazioni. Mi aspetto una gara complicata, la Sambenedettese è avversario importante, gioca molto bene ed è una squadra ben costruita che sta facendo un ottimo campionato.

DEL FAVERO CONVOCATO CON L’UNDER 21 – Nuova convocazione in Nazionale Under 21 per il giovane portiere biancorosso Mattia Del Favero, tra i più positivi in questo inizio di stagione. Il giocatore sarà impegnato nelle sfide contro Irlanda (giovedì 10 ottobre, ore 21:05) e Armenia (lunedì 14 ottobre, ore 18:30): salterà quindi la sfida contro il Vicenza in calendario il 13 ottobre al Garilli.