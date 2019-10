Piace, le info per i biglietti delle gare con FeralpiSalò e Padova

Dopo il brutto ko patito domenica contro la Vis Pesaro, il Piacenza è subito chiamato ad una nuova trasferta, questa volta sul campo della Feralpisalò (mercoledì 23 ottobre, ore 20:45).

Già attiva la prevendita dei biglietti del settore ospiti: i tagliandi potranno essere acquistati fino alle ore 19 di martedì 22 ottobre on line sul sito http://www.ticketland1000.com/spettacolo/descrizione.asp?idevento=7600 o presso la Tabaccheria Carmagnola in Piazza Cavalli, 30 a Piacenza. Il prezzo del biglietto è di 8 euro (esclusi i diritti di prevendita). I biglietti del settore ospiti, acquistabili senza Fidelity Card, non saranno disponibili il giorno della gara.

PIACENZA – PADOVA – In vista poi della successiva gara contro il Padova, in calendario sabato 26 ottobre al Garilli (ore 20.45) il Piacenza Calcio comunica che i biglietti saranno disponibili in prevendita presso la Segreteria dello Stadio “Garilli” nei seguenti giorni ed orari: martedì 22 ottobre dalle ore 9 alle ore 12:30 e dalle 14 alle ore 18:30; giovedì 24 ottobre dalle ore 9 alle ore 12:30 e dalle 14 alle ore 18:30; venerdì 25 ottobre dalle ore 9 alle ore 12:30 e dalle 14 alle ore 18:30.

Fino alle ore 16:30 di sabato 26 ottobre (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude venerdì 25 ottobre alle ore 19), con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10% saranno invece disponibili sui seguenti canali di vendita:

– on line sul sito http://www.vivaticket.it/ (Sarà sufficiente presentare la stampa del biglietto contenente il codice a barre su carta semplice)

– Presso i punti vendita autorizzati:

1) TABACCHERIA CARMAGNOLA, Piazza Cavalli, 30 Piacenza

2) GOLD BET, via Alessandria – Piacenza

3) CARTOLERIA EDICOLA IL GIRASOLE, via Roma, 36 Borgonovo V.T.

4) SEGNALI DI FUMO, via S.Rocco 11, Fiorenzuola d’Arda

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Distinti e Rettilineo – prezzo unico: € 12



Tribuna Laterale – prezzo Intero: € 16; prezzo Ridotto: € 13

Tribuna Semicentrale – prezzo Intero: € 25; prezzo Ridotto: € 20

Tribuna Centrale – prezzo Intero: € 40; prezzo Ridotto: € 35

Settore ospiti: 12€ (escluso diritto di prevendita)

Under 14: 2€ (in tutti i settori dello Stadio, accompagnato da parente entro il quarto grado maggiorenne)

Si ricorda che il prezzo ridotto è valido per gli under 18, le donne, gli over 65 ed invalidi con percentuale dal 50 al 99%. Il giorno della gara la biglietteria non sarà abilitata per la stampa della CURVA OSPITI. Per questa partita il GOS ha autorizzato la vendita dei biglietti per il settore ospite CURVA SUD e per tutti i Residenti della regione Veneto senza l’obbligo di Fidelity Card.

ORARI BIGLIETTERIE STADIO L. GARILLI: SABATO 26 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 10:30 ALLE ORE 21:30.