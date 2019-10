Piacenza Expo, tra ratti “artificieri” e Alpaca torna la mostra-mercato “Petsfestival”

Torna a Piacenza Expo sabato 19 e domenica 20 ottobre Petsfestival, la mostra-mercato dedicata agli animali.

I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati nella mattinata del 9 ottobre nella Sala Ricchetti della Banca di Piacenza, partner di Expo. “Una manifestazione giunta alla settima edizione, e che da quest’anno accresce ancora di più il proprio valore aggiunto con attività di carattere scientifico-culturale ed espositori internazionali – ha commentato l’organizzatore di Petsfestival, Domenico Paglieri -. Sono attesi circa duecento espositori: tra le iniziative che spiccano, c’è sicuramente l’International Alpaca Festival, che porterà nei padiglioni di Expo più di 50 capi del camelide, di cui è particolarmente apprezzata la lana anallergica”.

“Gli animali sabato saranno protagonisti di un percorso di agility, mentre domenica verranno giudicati nello show morfologico-funzionale. Un altro stand di grande interesse sarà quello allestito dalla Ong belga “Apopo”: questa organizzazione da anni si occupa di allevare ratti giganti africani che con il loro fiuto riescono sia a scovare mine antiuomo inesplose che ad individuare la tubercolosi, attraverso l’analisi di campioni di portatori sani”.

Tra le altre cose, quest’anno condivideranno uno stand Banca di Piacenza e la casa editrice specializzata in pubblicazioni di carattere veterinario Edra. “Sarà l’occasione per presentare il lancio online del conto “Amici Fedeli”, destinato a tutti i padroni di animali” – ha spiegato il Vicedirettore generale della Banca Pietro Boselli. “Con noi ci sarà un esperto di educazione cinofila per dare consigli a tutti i visitatori, oltre che un “totem” per potersi fare una foto con le sembianze di un cane e un gatto – ha aggiunto il Presidente della casa editrice Edra, Giorgio Albonetti.

Un commento anche dal padrone di casa, Giuseppe Cavalli, amministratore unico di Piacenza Expo, che ha tracciato un bilancio generale delle ultime attività dell’ente fiera: “Con le ultime iniziative – ha sottolineato – abbiamo confermato che Piacenza è leader dell’edilizia pesante e leggera in Italia: durante le Giornate del Sollevamento (Gis) abbiamo avuto 430 espositori ed 11mila 400 visitatori, il 27% in più rispetto a due anni fa. Grande successo anche per “Colorè”, conclusasi 20 giorni, che ha richiamato 4mila visitatori e 126 espositori, la metà dei quali si è già “prenotata” per la prossima edizione, che pensiamo sarà ancora più bella ed allargata”.

“Nei prossimi giorni, insieme alla piattaforma Only Italia di Irene Pivetti, saremo in diverse fiere tra Bielorussia e Cina dove proporremo le nostre manifestazioni a potenziali espositori o visitatori: siamo una realtà che sta crescendo in termini di qualità, le nostre fiere sono un importante biglietto da visita per la città”.

Info Petsfestival – Piacenza Expo, 19 e 20 ottobre – Per maggiori dettagli sulla manifestazione Petsfestival consultare il sito https://petsfestival.eu o il sito di Piacenza Expo