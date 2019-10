Piacenza Pallanuoto, contro Crema esordio vincente per l’U20

Domenica 20 ottobre è andata in scena la prima giornata di campionato Under 20 per la Piacenza Pallanuoto 2018. Contro gli ospiti di Crema, è arrivata una vittoria che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.

LA CRONACA DEL MATCH – Nei primi 3 minuti capitan Nani arremba 2 volte con successo la porta avversaria sparando 2 colpi di colubrina molto angolati. Al 5° minuto Rocco dimezza lo svantaggio, ricordando subito ai piacentini che le partite non si vincono mai per grazia ricevuta. Messaggio ricevuto: ancora Nani e dopo 30 secondi Panelli con un pallonetto millimetrico progettato al computer, sigillano il 4-1 della prima frazione.

La trance agonistica dei Piacentini brilla con i 4 gol di Bertolini A., un rigore trasformato da Nani, Anceschi e Clini. Il secondo tempo finisce così 8-1. Nel terzo tempo un delizioso assist di Malvicini, preciso e invitante tanto da permettere a uno sgusciante Casella (che mai avrebbe potuto rifiutare una tale offerta) una deviazione al volo in rete. Ancora Malvicini, ma stavolta in prima persona, insacca il decimo pallone. Arriva così l’ora della pennichella: la concentrazione cala e con essa anche la mira, Nani, Clini, Casella, e Bertolini A. sono alcuni di quelli che fanno rimpiangere la mira di Guglielmo Tell. Fadenti e Rocco danno al Crema un paio di reti meritate a cui seguono quelle di Bertolini A. e Panelli appena usciti da un breve corso di tiro a segno.

Nel quarto tempo la concentrazione dei Piacentini si rivela ancora merce rara: 2 reti di Rocco e una di Cernigliaro per i Cremaschi e una a testa di Casella, Malvicini e del bebè Finetti in rete al suo esordio in categoria chiudono la gara.

Pc pallanuoto:Pardiso, Bertolini C, Castello, Vincenzi, Bertolini A, Casella ,Nani, Anceschi, Malvicini, Finetti, Panelli, Clini, Kamara

PnCrema:Caprara,Ganini,Dosi,Lanzara,Ragone,Fadenti,Rocco,Cernigliaro,Barbieri,Basso,Longhi,Gennuso

Mirco Panelli