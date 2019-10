Piacenza Pallanuoto: successo per l’Under 17, esordio amaro per l’Under 13

I risultati delle squadre giovanili della Piacenza Pallanuoto 2018

Under 17B – M, 1ma fase – Girone 3 – Esordio del Piacenza U17 ospite del Como2 nel bell’impianto Pia Grande di Monza (a causa della temporanea inagibilità della vasca lariana). E, dicendo bell’impianto, si sott’intende soprattutto il piano vasca di misure canoniche.

E’ questa la chiave di lettura del match: i piacentini, superiori non solo fisicamente, ma anche sul piano del palleggio e degli schemi offensivi, non riescono mai a scrollarsi definitivamente di dosso gli avversari, disorientati dai 33 metri, che penalizzano le ripartenze con tempi lunghi e finiscono con il concedere solo una manciata di secondi per la costruzione del gioco sotto la porta avversaria. A questo si aggiungano qualche distrazione sui contropiedi lariani e alcuni rilanci dalla difesa, imprecisi ed evidentemente calibrati sulle misure della vasca di casa. Ma è l’esordio. E, comunque arrivino, 3 punti all’esordio lasciano un buon sapore…

Primo tempo (1-1) : Il Piacenza parte in modo molto vivace, sia in difesa (un paio di tempestivi anticipi sul centro boa), che in attacco (contropiede di Casella parato e assist di Bertolini A. per Panelli che conclude al volo sulla traversa). Il risultato si sblocca a metà del tempo per il rigore per fallo su Panelli e dallo stesso trasformato sotto la traversa. Risponde il Como dopo pochi secondi, sempre su rigore. Da questo momento, il Piacenza, che aveva dato, nei primi minuti, l’illusione di poter gestire l’incontro con ampio margine di sicurezza, si spegne un po’ e il tempo si chiude senza altri episodi di interesse.

Secondo tempo (0-2) : Il tempo si apre con un bello scatto di Clini, che conclude, però debolmente. Sul rovesciarsi del fronte, la difesa attenta del Piacenza costringe l’avversario al tiro frettoloso sul filo del cambio palla e Kamara para. Il Piacenza si fa più falloso e concede 3 superiorità che il Como non sfrutta. Un fallo (secondo le nuove regole) da dietro su Terzoni causa il rigore trasformato da Panelli e ci porta sul 2-1. Il 3-1 che chiude il tempo arriva in superiorità su una pregevole deviazione al volo di Panelli solo davanti al portiere.

Terzo tempo (3-3) : Ancora un rigore per il Piacenza, ancora trasformato da Panelli porta il risultato sul 4-1. Ma l’effetto delle nuove regole si fa sentire anche sotto la porta piacentina: quinto rigore dell’incontro (alla fine, saranno 7) che il Como trasforma nonostante la deviazione di Kamara, per il 4-2. Risponde il solito Panelli dai 6 metri, ma il Como si riporta immediatamente sul 5-3. Una distrazione difensiva del Piacenza (non l’unica, per la verità), concede agli avversari il minimo svantaggio di 5-4. Ma un bel dialogo Bertolini A. – Panelli chiude il tempo sul 6-4.

Quarto tempo (3-4) : Di nuovo il Como si fa sotto con una realizzazione fortunosa dalla distanza; ma, instancabile, Panelli, pur raddoppiato, rimette il risultato sul 7-5 in rovesciata. A tutti i tentativi del Piacenza di mettere al sicuro il risultato, che vedono Panelli costantemente alla marcatura, il Como reagisce facendo oscillare lo scarto nel punteggio tra una e due reti, fino al definitivo 10-7, che nasce da un bel dribbling di Bertolini A. e assist per Clini, che realizza. A 2 secondi dalla fine, il portiere lariano è colto fuori posizione. Il tiro da 25 m. lascia la mano di Panelli abbondantemente prima della sirena e conclude la corsa abbondantemente dentro la porta lariana: l’arbitro, inspiegabilmente, non convalida. Finale: 10-7.

Domenica 17 novembre alle 16:30, il Piacenza ospiterà, alla Raffalda, l’SG Sport Arese.

Piacenza Pallanuoto 2018: Kamara, Clini 1, Terzoni, Guglielmetti, Passioni, Casella (V), Bertolini A., Barbieri, Felsini, Bertolini C., Panelli (K) 9, Leoni, Conti; all. De Lorenzo

7-10 (1-1) (0-2) (3-3) (3-4)

Rigori: Piacenza 4/5, Como Nuoto2 2/2

Superiorità: Piacenza 6, Como Nuoto2 10

Categoria Under13 M/F prima fase girone 4 – Esordio amaro per l’under 13 del Piacenza Pallanuoto 2018 che tra le mura amiche della piscina comunale Raffalda, nonostante l’impegno mostrato dai piccoli atleti piacentini si è arresa di fronte agli ospiti del Varese Olona Nuota, una formazione sicuramente più esperta e più coesa, 4 a 18 il punteggio finale.

La formazione di mister Mastrogiovanni, nonostante l’impegno e la grinta mostrata, subisce gli avversari. Dopo un primo parziale pesante chiuso sotto di otto reti a zero, il mister chiama a raccolta i suoi chiedendo di giocare maggiormente la palla, e infatti nel secondo parziale i leoncini piacentini riescono a contenere i danni subendo solo 2 gol grazie anche alle parate del portiere Valla, costretto agli straordinari, facendosi anche vedere in attacco e andando a segno con un rigore di Bogdan Krstev, procurato da un agile controfuga di capitan Rossi. Nel terzo parziale i piacentini sembrano giocare meglio e riescono ad andare a segno altre due volte, sempre grazie a Krstev. Complice la stanchezza e qualche colpo proibito di troppo, nell’ultimo parziale Piacenza subisce altre 5 reti, ma riesce ad andare a segno con Valla.

PIACENZA PALLANUOTO 2018 – VARESE OLONA NUOTO 4 – 18 (0-8)(1-2)(2-3)(1-5)

La formazione: 1)Valla Matteo 2)Bassani Riccardo 3)Fiorito Isotta Bonetti Emanuele 4) Guglielmetti Beatrice 5)Cavanna Enea 6)Valle Lorenzo 7)Mezzadri Mattia 8)Cimelli Mirko 9)Rossi Jacopo (K) 10) Krstev Bogdan 11)Molinari Alessandro 13)Sola Raffaello.