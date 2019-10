Piacenza, sale a 5 il bilancio delle “morti bianche” nel 2019

“Da gennaio ad agosto 2019 i morti sul lavoro in Emilia Romagna sono stati 66. Con una media di almeno 8 vittime al mese. E sono 46 le vittime registrate in occasione di lavoro e 20 quelle in itinere. Rispetto allo scorso anno si rileva un decremento della mortalità pari all’8%, ma la situazione in regione rimane drammatica. E la conferma arriva dal fatto che l’Emilia Romagna si trovi, purtroppo, sul podio in Italia sia per numero di vittime sul lavoro complessive, che per numero di vittime rilevate esclusivamente in occasione di lavoro”.

Così Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering, introduce la più recente indagine che analizza l’andamento delle morti bianche in Emilia Romagna, sulla base degli ultimi dati Inail; anche in occasione dell’imminente partecipazione alla Fiera Ambiente e Lavoro – che si terrà a Bologna dal 15 al 17 ottobre – con seminari gratuiti volti a sensibilizzare imprese e consulenti che si occupino di sicurezza sul lavoro.

“E i numeri – sottolinea l’Ing. Rossato – fanno certamente parte del nostro progetto di sensibilizzazione”. Considerando sia gli incidenti avvenuti sul luogo di lavoro, che quelli in itinere, se ci si concentra solo su Piacenza dall’osservatorio emerge che sono 5 i decessi totali nel 2019. Il numero non è molto diverso se si prende in considerazione solo gli infortuni mortali in occasione di lavoro, che è pari a 4.

Come rileva l’indagine, per quanto riguarda i decessi in occasione di lavoro (46), l’Emilia Romagna segue la Lombardia (73) e il Lazio (52). Così come nella rilevazione complessiva degli infortuni mortali, l’Emilia con le sue 66 vittime segue sempre la Lombardia (102) e il Lazio (69). Bologna con 14 decessi e Modena con 16 sono le province più colpite dal dramma in regione. Seguono: Parma e Reggio Emilia (8), Piacenza, Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena (4) e Rimini (3).

La classifica ai primissimi posti non cambia molto nemmeno quando si analizzano esclusivamente gli infortuni mortali in occasione di lavoro: Bologna (9), Modena (8), Reggio Emilia e Parma (7), Piacenza (4), Ferrara, Ravenna e Rimini (3) e Forlì-Cesena (2).

Le donne coinvolte in un infortunio mortale da gennaio ad agosto 2019 in Emilia sono 6 (2 in occasione di lavoro e 4 in itinere). E ancora, sono 16 gli stranieri deceduti sul lavoro nel 2019 in Emilia Romagna (9 dei quali sono morti in occasione di lavoro). La fascia d’età più colpita tra i 45 e i 54 anni (25 vittime su 66).