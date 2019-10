Piazza Casali, divieto di transito nei pressi del Carmine dal 3 al 7 ottobre

Per consentire i lavori di pavimentazione del tratto di piazza Casali antistante il complesso del Carmine, dalle ore 7 di giovedì 3 ottobre sino alle 24 di lunedì 7 sarà vietata la circolazione nell’area in questione, nonché nella zona di piazza Casali adiacente alle intersezioni con via Angilberga e via Posta dei Cavalli, nonché nel tratto stradale sul retro del mercato rionale.

Nei tratti delimitati dall’apposita segnaletica sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Contestualmente, sarà revocato per i soli residenti e fruitori di posti auto privati il senso unico di marcia in via Angilberga, via San Sisto e via Posta dei Cavalli, con chiusura al transito per tutti gli altri veicoli.