Pierluigi “nonno matricola”: a 81 anni si iscrive a Economia

Gli esami non finiscono mai, diceva Eduardo. Una citazione che Pierluigi Righi, 81 anni, ha preso alla lettera.

Dopo aver sostenuto, da esterno, 3 esami alla facoltà di economia della Cattolica di Piacenza lo scorso anno, per il 2019/2020 ha deciso di rompere gli indugi e diventare un “nonno matricola”.

La facoltà è sempre la stessa, Economia aziendale, in realtà un vecchio amore: il signor Pierluigi si era iscritto allo stesso corso di laurea da ragazzo, a Torino, mentre si trovava lì per lavoro.

Ma essere studente – lavoratore era stato troppo faticoso, ai tempi, e con grande dispiacere della mamma, dice, aveva dovuto interrompere gli studi.

Poi è arrivata l’opportunità di lavorare nella vetreria di Borgonovo, diventandone il direttore. Una esperienza che non gli è bastata, infatti con due figli, Marcello e Giovanna, ha aperto una piccola azienda in Russia, di cui si è occupato personalmente. “I figli, visto che erano giovani, avevano deciso di restare a Piacenza, mentre io mi sono trasferito lì, per 8 mesi all’anno”.

Ora, invece, la passione per l’economia è tornata prepotente. “Avevo interrotto un ciclo. E mi sono detto: riprovo! Poi, se non fai qualcosa che ti interessa, finisci su una panchina e fai il pensionato”.

Un destino che, evidentemente, non fa per lui.

Pierluigi sostiene tre esami singoli, lo scorso anno: contabilità e bilancio, con bel 29 ottenuto proprio con Annamaria Fellegara, la preside di facoltà, economia aziendale con la professoressa Elena Zuffada, voto 23 e microeconomia. Qui il voto è stato 24.

I figli e gli insegnanti lo hanno subito sostenuto nel progetto di iscriversi di nuovo all’università, così come i suoi nipotini. “Mi hanno detto vai, nonno vai – racconta Pierluigi Righi, con la commozione che prende il sopravvento per un attimo su una verve da giovanotto -. A dire la verità mi dovevo iscrivere insieme a una mia nipote, poi in realtà mi sono iscritto solo io. Mi trovo bene con le materie tecniche, che già conosco. Mentre con matematica faccio un po’ fatica e l’inglese … cosa posso dire, non lo capisco ma lo parlo! Lo studio? La cosa importante è stare attenti durante le lezioni, è quello che facevo anche da ragazzo e vale ancora adesso”.

Un consiglio che, sicuramente, i compagni di corso del “nonno – matricola” possono far proprio.