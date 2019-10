Pisani (Lega) “Con la sinistra tornano le tasse, cittadini trattati come sudditi”

«Mi trova d’accordo l’analisi dell’avvocato Sforza Fogliani sulla tassazione che si profila per l’ennesima volta sulla casa. Quelle del presidente del Centro studi di Confedilizia sono parole di buonsenso». Lo afferma il senatore della Lega, Pietro Pisani, dopo l’intervento di Corrado Sforza Fogliani che sottolinea l’assurdità di tassare gli affitti agevolati.

«Il cambiamento della maggioranza – scandisce Pisani – denota un notevole regresso nell’innovazione della politica. Con il Pd e i 5 Stelle, nella manovra, si torna a tassare la casa e i tabacchi. Un modo di pensare vecchio. Ci sono decine di microtassazioni che incidono sulla pelle dei cittadini. Oltre che creare pochissime entrate per le casse dello Stato, questa pioggia di tasse crea il caos tra i cittadini, sempre più insofferenti verso la politica: tantissime persone, infatti, solo con grande spreco di tempo e denaro riescono a rimanere nella legalità contributiva. E’ un modo di fare tipico della sinistra che considera i cittadini come sudditi da dominare in tutti gli aspetti della loro vita».