Un nuovo presidio della Polizia Locale in via Capra (ingresso da via La Primogenita) a Piacenza. Obiettivo: rispondere in maniera sempre più concreta alle tante esigenze della città e in particolare della zona del Quartiere Roma.

A presentare i nuovi locali – che saranno pienamente operativi dalla prossima settimana e in cui saranno impiegati 6 agenti – il comandante Giorgio Benvenuti insieme al sindaco Patrizia Barbieri, l’assessore alla Sicurezza Luca Zandonella e il presidente del Consiglio Comunale Davide Garilli.

“Dopo alcuni anni possiamo dire di esserci rimpossessati di questi spazi – ha commentato Benvenuti -. Qui ci sarà il nucleo amministrativo del quartiere, dove verranno curati gli accertamenti anagrafici e socio-economici, in modo da poter conoscere al meglio ogni genere di situazione o problematica. Il personale del distaccamento sarà disponibile per raccogliere le segnalazioni ed ascoltare le istanze dei cittadini. Ovviamente – ha aggiunto – i contatti con la centrale operativa saranno sempre attivi e, in caso di esigenze particolari, sono disponibili tutte le pattuglie del territorio. Inoltre, qui ci sarà la sede del nucleo edilizia e ambiente: questo per dare un maggior risalto all’importanza dei controlli sul territorio. Ci auguriamo che i cittadini apprezzino questa novità – ha dichiarato il comandante -: siamo sempre a disposizione di qualsiasi suggerimento ed indicazione per migliorare il servizio ed essere sempre più vicini alle esigenze del territorio e, in particolare, di questa parte della città”.

“Questo è un quartiere già interessato da continue azione sinergiche fatte dalle forze dell’ordine – ha poi evidenziato il sindaco Barbieri -. E quindi penso che si possa dire che vi è stato un tangibile miglioramento a livello di sicurezza e di altre situazioni. Mi riferisco ad esempio al recupero dei giardini Margherita, un luogo che viene finalmente vissuto dalla popolazione mentre prima era quasi zona off limits. Questo nuovo presidio – ha proseguito – sarà un punto di riferimento per tutti coloro che sono all’interno della città e in particolare di coloro che vivono in zona. Si avrà la possibilità di avere personale che fa lavoro di ufficio e, sopratutto, da qui potranno partire le pattuglie per intervenire dove c’è bisogno. Importante anche l’aver messo qui il nucleo edilizia e ambiente, in una zona particolarmente sensibile per quanto riguarda alcune criticità legate agli immobili. Il nuovo presidio è una risposta importante alle istanze di tutti, italiani e stranieri. Molti di loro che gestiscono alcune attività sono infatti primi a chiedere di poter avere questa presenza”.

Secondo l’assessore Luca Zandonella, un ulteriore sforzo in questa direzione arriverà anche dalla ormai imminente installazione di 40 nuove telecamere in diversi punti della città, tra cui appunto anche il quartiere Roma. “Domani – ha fatto sapere – ci sarà la firma con la ditta che realizzerà i lavori: anche in questa zona è prevista l’istallazione dei nuovi strumenti di sorveglianza, in particolare in via Torricella e altre zone limitrofe alla stazione. L’attenzione è alta sotto tutti i punti di vista”.

Soddisfazione anche da parte di Giovanna Ferrari, presidente dell’associazione “Amici dei Giardini Margherita” “Da tanti anni chiediamo un intervento di questo genere – ha spiegato -., Oltre alle altre forze dell’ordine, che sono sempre molto presenti, indubbiamente anche la Polizia Municipale può fornire un ausilio indispensabile. Le problematiche della zona sono tante e le conoscono tutti: degrado, inciviltà, incuria, violazioni costanti del codice della strada, con posteggio selvaggio delle macchine e segnaletica ignorata. E poi le varie situazioni di bivacco, con musica a tutto volume e confusione”.