Potenziamento rete idrica e fognaria, a Gragnano via ai lavori per 547mila euro

L’acquedotto di Gragnano Trebbiense (Piacenza) verrà presto riqualificato per un significativo tratto e, contemporaneamente, verrà posata la fognatura fino a Campremoldo Sopra: questa è la sintesi di un importante intervento impiantistico che permetterà di “razionalizzare e potenziare il sistema idrico integrato del territorio comunale”.

“La posa delle nuove tubazioni interrate – spiega Iren – garantirà durabilità, affidabilità dei materiali e omogeneità con gli impianti esistenti: la nuova rete di distribuzione di acquedotto porterà anche notevoli vantaggi quali la riduzione degli sprechi idrici causati dalle perdite ed un servizio migliore alle utenze servite”.

Il progetto degli interventi è stato sviluppato da Ireti, società del Gruppo Iren, gestore del Servizio Idrico Integrato nella provincia di Piacenza, e consiste nella sostituzione della rete idrica nel tratto compreso tra il serbatoio pensile di Campremoldo Sopra e Via Crevosi in Gragnano Trebbiense. Contestualmente avverrà la posa, per il medesimo tratto di circa tre chilometri, della fognatura che raccoglierà i reflui della frazione fino al depuratore comunale di Gragnano Trebbiense. Allo scopo verrà anche realizzato un impianto di sollevamento a fianco alle vasche esistenti, che saranno dismesse.

Una volta terminati i lavori, si provvederà ad eseguire il ripristino definitivo dell’asfalto della strada comunale: l’intervento avrà una durata complessiva di 90 giorni lavorativi.

“Esprimiamo soddisfazione per l’avvio di lavori da tempo richiesti e attesi dall’Amministrazione al fine di riqualificare il sistema e ovviare ai problemi legati a frequenti rotture – ha sottolineato il sindaco di Gragnano Patrizia Calza -. L’esecuzione dei lavori impatterà sul traffico locale: sarà necessario istituire, a partire dal 7 ottobre al 20 dicembre, dalle ore 7 alle ore 18 il divieto temporaneo di circolazione per tutti i veicoli, esclusi i residenti, nel tratto di strada da via Brodo e via Caselle alla Frazione di Campremoldo Sopra. Ci scusiamo con la cittadinanza per gli inevitabili disagi alla circolazione e ringraziamo Iren e la Regione per aver accolto la nostra richiesta”

I lavori, dell’importo totale di circa 547mila euro, sono stati finanziati al 50% dalla Regione Emilia Romagna attraverso un contributo proveniente dal Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque,” mentre la restante parte e la posa della fognatura sono previsti dal programma operativo degli interventi Atersir per il 2019.