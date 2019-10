Prima domenica del mese, a Palazzo Farnese e Museo di Storia Naturale ingresso simbolico a un euro

Mentre in tutta Italia si ripristina, a partire dal 6 ottobre, l’ingresso libero nelle istituzioni museali dello Stato, in occasione della prima domenica del mese a Piacenza i Musei Civici di Palazzo Farnese e il Museo Civico di Storia Naturale confermano la consuetudine che, in questi anni, non si era mai interrotta: l’accesso alle rispettive collezioni con la tariffa simbolica di un euro.

Una scelta che, in linea con l’originario provvedimento ministeriale del 2014 – recentemente rinnovato – era stata assunta e confermata, nel tempo, per entrambi i siti culturali del Comune di Piacenza, per favorire l’accesso al patrimonio storico, artistico e scientifico del territorio.