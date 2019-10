Prima domenica ecologica a Piacenza il 6 ottobre

A seguito del bollettino diffuso oggi da Arpae, si conferma il permanere dei livelli di Pm10 al di sotto dei limiti di allerta.

Non sono pertanto previste, in questi giorni, misure aggiuntive rispetto alle normali limitazioni al traffico stabilite dal Piano regionale integrato per l’aria: divieto di circolazione per i veicoli a benzina pre Euro ed Euro 1, nonché per i diesel sino alla categoria Euro 3 inclusa, per i ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.

Ricorrerà inoltre il 6 ottobre, la prima domenica ecologica prevista dal Piano regionale integrato per l’Aria. Anche in questa giornata, pertanto, saranno in vigore le suddette limitazioni al traffico in atto dal 1° ottobre scorso. Nella stessa data, si potrà circolare a bordo delle linee bus urbane di Seta utilizzando un unico biglietto di corsa semplice, che avrà validità per l’intera giornata. Una agevolazione che verrà confermata anche per le prossime domeniche ecologiche.

Sul sito www.comune.piacenza.it, con evidenza in home page, sono riportate tutte le informazioni utili a riguardo.