Prima sconfitta stagionale a S.Ilario per la Virtus Riverponte

Nel quarto turno di campionato di promozione la Virtus Riverponte affronta una trasferta insidiosa sul difficilissimo e caldissimo campo di S.Ilario D’enza in un match che si preannuncia complicato.

La Virtus che gioca con il lutto al braccio e nel cuore chiede alla terna arbitrale di rispettare un minuto di silenzio per onorare la memoria di “Gigi Vancheri” storico dirigente sportivo, nonchè allenatore della Virtus. Gli arbitri non consentono perchè le disposizioni federali permettono che questo avvenga solo per le partite fatte sul territorio piacentino.

In un clima caldo con una buona cornice di pubblico inizia la contesa che vede subito i padroni di casa con Violi e Dall’argine prendere il sopravvento e scavare il primo solco a loro favore chiudendo il parziale 23 a 17. Elia Villani con una prova maiuscola riuscirà a tenere testa per quasi tutto l’incontro ai ragazzi di coach Palmia, tanto che nel 1° quarto metterà a referto 10 punti. Già dalle prime battute del 2° parziale i ragazzi di coach Lucev grazie alle giocate di Markovic, Pari, Cottini e Di Giorgio e ad una forte determinazione e capacità offensiva, riescono ad arrivare al riposo lungo con un solo punto di svantaggio sul punteggio di 36 a 35.

Al rientro in campo la tensione sale alle stelle, complice anche alcune decisioni arbitrali discutibili, ma il punteggio rimane sempre in equilibrio e il parziale si chiude a favore dei padroni di casa sul punteggio di 58 a 54. L’ultimo periodo comincia con gli attacchi che risentono inizialmente dello stress psicologico accumulato nei primi 30 minuti di gara; gli animi in campo si accendono tanto che Lucev è costretto a chiamare dei cambi per evitare che la tensione salga oltre misura. Il fallo sistematico degli ospiti arrivati a 14 secondi dal termine dell’incontro con uno svantaggio di 3 punti non porta gli effetti sperati e la contesa si chiude sul punteggio di 74 a 68 a favore di S.Ilario.

Finale comunque al cardiopalma per una partita molto combattuta tra due squadre senza dubbio di alto livello. Ora si torna in palestra per preparare la partita di mercoledì 30 settembre tra le mura amiche contro i cremonesi di Guna Oglio Po.

S.ILARIO – VIRTUS RIVERPONTE 68/74 (23/17, 36/35, 58/54,74/68)

VIRTUS RIVER PONTE: COTTINI 10, GREGORI 1, BRICCHI 5, BACIGALUPI , PARI 6, VILLANI T.3, VILLANI E.23, MERLI ,DI GIORGIO 9, PIROLO, BERNINI , MARKOVIC 11, ALLENATORI LUCEV E BUSA