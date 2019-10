Provinciale di Castelletto (Vernasca), interruzione della circolazione dal 7 al 18 ottobre

Dal 7 ottobre al 18 ottobre, come si legge in una nota ufficiale del servizio Viabilità della Provincia di Piacenza, sono stati programmati interventi di consolidamento e messa in sicurezza del corpo stradale, mediante la stesa di conglomerato bituminoso, lungo la strada provinciale 72 di Castelletto.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, sarà disposta l’interruzione della circolazione nel periodo interessato dalle ore 7 alle ore 18 per tutte le categorie di veicoli, (Bivio S.P. n° 21 di Val d’Arda) alla progressiva km 5+410 (bivio S.P. n° 4 di Bardi), lungo la strada provinciale n. 72 di Castelletto nel territorio del Comune di Vernasca.