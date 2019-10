Provinciale Val d’Aveto, riapertura anticipata per il ponte sul Rio Scabbie

L’Amministrazione provinciale di Piacenza comunica che è stato riaperto, con un mese di anticipo rispetto alle previsioni, il ponte sul Rio Scabbie, lungo la S.P. 586R di Val d’Aveto in comune di Ferriere.

“E’ stato possibile – viene spiegato – ridurre la durata effettiva delle limitazioni e consentire la riapertura al transito anticipatamente rispetto all’ordinanza di chiusura, per minimizzare i disagi all’utenza. I lavori di messa in sicurezza del manufatto, necessari e non procrastinabili, non sono ancora terminati ma proseguiranno senza detrminare impatti significativi sulla circolazione stradale. Al momento, in tale tratto di strada, rimane vigente la limitazione della velocità a 30 km/h”.

“I tecnici della Provincia e la ditta appaltatrice – sottolinea il Presidente Barbieri – hanno assicurato il massimo impegno per ridurre la durata effettiva dell’interruzione e consentire la riapertura al transito del ponte con un mese di anticipo rispetto al termine previsto del 9 novembre, rispettando l’impegno assunto con la cittadinanza”.