Provinciale Val Nure, chiuso per tre giorni il ponte Nano a Ferriere

A seguito delle abbondanti precipitazioni verificatesi nei giorni scorsi, il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che si è reso necessario modificare le modalità esecutive delle lavorazioni in corso in corrispondenza di Ponte Nano, lungo la Strada Provinciale n. 654R di Val Nure.

“Non è infatti possibile – viene spiegato – utilizzare le aree poste sotto il manufatto, secondo quanto inizialmente ipotizzato e viene pertanto disposta l’interruzione della cicrcolazione”. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione, per tutte le categorie di veicoli, dalle 13 alle ore 17.30 di mercoledì 23 ottobre e dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17.30 dei giorni 24 e 25 ottobre, lungo la Strada Provinciale n° 654R di Val Nure, al km 48+150 presso il ponte sul torrente Nure, denominato Mulino del Nano nel territorio del Comune di Ferriere.

Tale interrruzione non riguarda i mezzi di Soccorso e i mezzi del Servizio di Trasporto Pubblico.

Strada provinciale n. 654 di Val Nure, limitazione della circolazione – Sempre lungo la provinciale Valnure sono programmati lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del corpo stradale: è stata quindi disposta la limitazione della circolazione, a senso unico alternato, per tutte le categorie di veicoli, regolato da movieri, dalle ore 8 del 28 ottobre fino alle ore 22 del 15 novembre 2019 nel territorio dei comuni di Ferriere, Farini e Bettola.

Strada provinciale n. 10R Padana Inferiore – Per lavori di manutenzione della pila autostradale in corrispondenza del cavalcavia n° 59 al km 58+904 dell’autostrada A1 lungo l’attraversamento della Strada Provinciale n° 10R Padana Inferiore viene disposta la limitazione della circolazione, a senso unico alternato, per tutte le categorie di veicoli, regolato da impanto semaforico, dalle ore 9 alle ore 16 di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre, dalla progressiva km 193+100 alla progressiva km 193+330 in corrispondenza del cavalcavia autostradale n° 59 (Progressiva Km 58+900) lungo le due direzioni di marcia, nel territorio del Comune di Piacenza in località Le Mose.