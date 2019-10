Pubblica “Valtrebbia”, venerdì un incontro informativo aperto alla cittadinanza

Venerdì prossimo 18 ottobre, alle ore 20 e 45, presso la sede di via Borgo nord 18 a Travo (Piacenza), la Pubblica Assistenza e Soccorso “Valtrebbia” di Travo organizza un momento pubblico informativo per la cittadinanza.

Verranno presentate l’organizzazione e le numerosissime attività che l’associazione svolge: dagli accompagnamenti sanitari per la popolazione, ai trasporti per gli ospedali, al soccorso d’emergenza in convenzione con il 118.

Verranno inoltre illustrati i percorsi formativi gratuiti che la Pubblica offre ai suoi militi e all’intera cittadinanza. L’occasione ha come finalità quella di stimolare la partecipazione alle attività che la Pubblica svolge e che nell’ultimo anno sempre di più vengono richieste dagli interlocutori istituzionali e privati. Ciascun cittadino infatti può dare un contributo importante offrendo anche tempi limitati e mettendo a disposizione le proprie attitudini.

“Il messaggio – commenta la Pubblica – è che in più si collabora maggiori saranno i servizi che l’associazione, composta solo da volontari, potrà garantire alla popolazione”.