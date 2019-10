Quando i migranti eravamo noi, il viaggio (virtuale) nella memoria dei piacentini con la valigia

Nell’arco del decennio 1901-1910 da Piacenza sono partite alla ricerca di una vita migliore 33mila e 431 persone, ma c’è anche la nuova emigrazione quella dei giorni nostri, della cosiddetta “fuga dei cervelli”: dal 2001 al 2016 hanno lasciato il nostro territorio oltre 6mila persone.

Sono alcuni dei numeri che si possono reperire all’interno del nuovo museo virtuale dell’emigrazione emiliano romagnola nel mondo, MigrER, presentato anche a Piacenza dal presidente della consulta degli emiliano romagnoli nel mondo, il consigliere regionale Gianluigi Molinari, durante un incontro all’Università Cattolica del Sacro Cuore, realizzato in collaborazione con l’ateneo piacentino, il “Centro Studi emigrazione” della Congregazione dei missionari scalabriniani e il Liceo “Melchiorre Gioia” di Piacenza, promotore di un progetto di scambio culturale presso le comunità emiliano-romagnole di Capitan Pastene in Cile.

MigrER è un portale multimediale, interattivo e in continuo aggiornamento capace di fotografare, approfondire e rendere accessibile il fenomeno dell’emigrazione regionale da fine Ottocento ai giorni nostri.

Un viaggio online nella memoria delle migrazioni dalle province come Piacenza, uno strumento utile per ricordarci ancora una volta che anche noi siamo stati migranti.

Il Museo intende valorizzare il patrimonio storico e culturale che la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ha raccolto e custodito in più di 30 anni di attività, ma non solo.

Lo strumento nasce anche per raccogliere testimonianze della nuova emigrazione, incrementare e mettere in relazione la documentazione esistente, promuovere studi, fornire materiali di approfondimento a scuole, istituti di ricerca, centri di documentazione per meglio comprendere la complessità del fenomeno migratorio, connettere i nostri corregionali nel mondo e le loro associazioni.

L’idea nasce in Argentina nel 2017 durante la Conferenza d’Area del sud America, promossa dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, da un gruppo di giovani discendenti emiliano-romagnoli che hanno sottolineato la necessità di uno strumento moderno capace di abbattere distanze, facilitare la creazione di reti tra le comunità nel mondo e dare spazio a storie di giovani – seconde generazioni o emigrati loro stessi – per trovare un punto di contatto, identità e memoria collettiva.