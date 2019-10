Quando il diavolo è umano, il carillon infernale de “il Maestro e Margherita” conquista il Municipale

Il Teatro Municipale di Piacenza affida l’apertura della stagione di prosa al carosello noir de “Il Maestro e Margherita”, rilettura del capolavoro di Bulgakov curata da Letizia Russo e con la regia di Andrea Baracco.

Una produzione coraggiosa, quella del Teatro Stabile dell’Umbria, che porta in scena un testo non facile, sia per la complessità dei temi trattati, che spaziano dalla satira del regime stalinista degli anni 30, alla ricerca della verità, della libertà artistica, sia per il numero di personaggi che ne riempiono le pagine, oltre 140. Sfida vinta grazie alla duttilità degli interpreti e alle scelte sceniche che hanno donato immagini di rara potenza visiva, che accompagneranno gli spettatori per lungo tempo; grazie alla scenografia di Marta Crisolini Malatesta il palcoscenico si trasforma in una sorta di carillon impazzito, dal quale sbucano personaggi stralunati.

A reggere le sorti dello spettacolo un luciferino Michele Riondino, nei panni damascati, da dandy di Woland, ossia del diavolo, giunto nella Mosca atea, fiera del proprio rifiuto della religione così come è tronfia della pochezza dei propri intellettuali asserviti al potere, per celebrare un grande sabba. Il male assoluto che smaschera, quindi, la banalità del male, e ridà giustizia all’umanità in un regime guidato da burocrati, nume tutelare, questo altro filone narrativo, dei due amanti che danno il titolo al romanzo: il Maestro e Margherita.

Il Maestro è uno scrittore finito in manicomio dopo il rifiuto del proprio romanzo su Ponzio Pilato – terza traccia del libro – in crisi per aver condannato a morte Jeshua, Gesù, di cui aveva intuito la bontà. Un doppio dilemma incarnato dall’attore Francesco Bonomo. E Margherita? Margherita è una donna e quindi è tutto: amante tenera del Maestro e strega, una baccante che si denuda e si dondola in altalena mentre una palla stroboscopica rifrange di mille luci la platea. Spietata nel vendicarsi del critico che aveva stroncato il Maestro, così come compassionevole nei confronti dell’infanticida, costretta giorno dopo giorno a rivivere la sua colpa. Un caleidoscopio di emozioni che Federica Rossellini riesce a rendere garantendo sempre alla sua Margherita lo stesso candore dello splendore eburneo del proprio corpo sul palco.

Inevitabile, quindi, che Woland e la sua corte dei miracoli ne siano conquistati e Margherita, smessi i panni da regina del gran sabba, ottiene finalmente di essere riunita al Maestro. Ma a differenza dal romanzo, sceglierà per se’ e per l’amato un finale diverso, di liberazione eterna sulle note di Nick Cave.