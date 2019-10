Quartiere Roma, tra musica, mercatini e laboratori torna “Matti da Galera”

Domenica 6 ottobre torna a Piacenza “Matti da Galera”, la festa del Quartiere Roma con musica, spettacoli, laboratori e mercatini.

Il programma è stato illustrato nella mattinata del 4 ottobre nella sala consiliare del Municipio: si parte al mattino in via Roma con il mercatino del riuso e dell’artigianato; dalle 12, poi, andrà in scena il Golden Din Din in “Street Show, la musica sulla buona strada”; dalle 13 toccherà al Trio live music mentre dalle 16 sarà la volta di Embla live.

In via Tibini, dalle 11, protagonista sarà Thia path, per RillasArte, nel suo laboratorio d’arte. Ai Giardini Merluzzo il programma prevede dalle 16 “La racconteria”, narrazione con laboratorio promosso da Centro per le Famiglie e a cura dell’associazione Le Valigie APS; dalle 17 “Luna di caffè”, spettacolo a cura di Tadam e infine, dalle 18, il “Manina Syoufi Quartet Live”.

E’ stata anche l’occasione per presentare la 5° edizione del concorso letterario, “Memorie di una panchina dei Giardini Merluzzo”. Per partecipare al contest, lanciato dalla Luppoleria con il sostegno di Unione Commercianti e dell’Associazione Quartiere Roma Shopping Area – Matti da Galera, è necessario inviare il proprio racconto entro il 31 dicembre 2019.

Per il regolamento nel dettaglio è necessario consultare la pagina facebook della Luppoleria o inviare una mail a luppoleria2018@gmail.com

“MATTI DA GALERA”, LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO – Per consentire lo svolgimento del mercatino del riuso e della manifestazione “Matti da Galera”, dalle ore 6 alle 24 di domenica 6 ottobre sarà istituito il divieto di circolazione nel tratto di via Roma compreso tra piazzale Roma e piazzetta S. Maria, nonché nel tratto di via Tibini tra via Roma e via Sansone. Nelle stesse aree, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, così come in piazzetta San Savino dove potranno essere posteggiati unicamente i veicoli degli espositori, con l’apposito contrassegno in evidenza sul parabrezza.

Contestualmente, saranno vietate la circolazione e la sosta anche nel tratto di via Alberoni tra piazzetta S. Maria e viale Abbadia. I soli residenti e gli operatori sanitari della struttura protetta Fondazione Maruffi, cui sarà consentito transitare in entrambi i sensi di marcia in via Pantalini (con accesso e uscita da via Guastafredda), potranno procedere a passo d’uomo, in base alle attività in corso, per raggiungere le autorimesse private. Per la durata dei provvedimenti in questione, sarà disabilitata la telecamera di controllo della Ztl all’ingresso di via Pantalini.