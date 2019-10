“Radici”, al Filodrammatici un omaggio alla terra piacentina e alla canzone popolare

Un omaggio alla terra piacentina in un susseguirsi di brevi scene accompagnate da canzoni popolari del nostro territorio, e non solo. È “Radici”, la nuova creazione di Teatro Gioco Vita e della compagnia Diurni e Notturni con un gruppo di utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale, progetto artistico di Nicola Cavallari che vede la partecipazione dei musicisti Davide Cignatta e Alessandro Colpani e il coinvolgimento delle classi IV e V scenografia del Liceo “Cassinari” di Piacenza che nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro hanno collaborato con i loro insegnanti all’allestimento.

Debutto, al Teatro Filodrammatici, venerdì 25 ottobre alle ore 20 e 30 nella sezione Off del Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”, direzione artistica di Jacopo Maj, organizzato da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza, il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita.

LO SPETTACOLO – «”Radici” – spiega il regista Nicola Cavallari – inizia con un black-out. Una via della nostra città completamente al buio. Gli abitanti del quartiere scendono in strada. Hanno delle torce, cercano una soluzione collettiva o forse si fanno compagnia. Il buio fa paura, mette a disagio, ma è anche il compagno dei momenti più intimi. Cosa possono svelare o raccontare questi vicini di casa, così attigui fisicamente e così lontani nella conoscenza reciproca? L’unica cosa che ancora oggi hanno in comune: i ricordi. Ricordi lontani, ricordi antichi, ricordi di quando ancora non c’era il buio intorno a noi. Forse allora non sono propriamente ricordi, ma sono le nostre “radici”».

“Radici” è un susseguirsi di brevi scene accompagnate da canzoni popolari del nostro territorio e non solo. «La canzone popolare – prosegue Cavallari – ha un potere atavico in ognuno di noi, è come se l’avessimo sempre conosciuta. “Radici” è un lontano ricordo della balera dove ci portavano da bambini, è l’odore della cucina di nostra nonna, è il chiasso allegro delle antiche trattorie. “Radici” è il ricordo di quando ci era molto più facile sorridere, è un tempo lontano in cui tutte le possibilità erano davanti a noi e non pensavamo, o non sapevamo, che la vita può farti degli sgambetti e non sempre è facile rialzarsi. “Radici” è quando ancora non avevamo inciampato».

Si tratta della tredicesima performance che Teatro Gioco Vita crea con gli ospiti e gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale. Una collaborazione iniziata nel 2004 e grazie alla quale si realizzano ogni anno un laboratorio teatrale finalizzato a una nuova produzione e anche altri progetti e collaborazioni: un percorso che ha portato nel 2006 a fondare la compagnia Diurni e Notturni, che è in residenza artistica presso Teatro Gioco Vita al Teatro Gioia e al Teatro Filodrammatici.

Venerdì 25 ottobre 2019 – FESTIVAL L’ALTRA SCENA OFF – Teatro Filodrammatici – ore 20.30. Teatro Gioco Vita / Diurni e Notturni

RADICI

– Progetto e regia Nicola Cavallari

– Creazione collettiva della compagnia con un gruppo di utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale

– Progetto terapeutico Diurni e Notturni (responsabile Marco Martinelli, gruppo di lavoro Alberto Basili, Giuliana Cortini, Anna Laura Guacci, Monica Romanini, Silvia Santacroce): in scena Elisabetta Aldrigo, Rino Bertoni, Teresa Dadomo, Pierangelo Ferrari, Graziano Regondi, Luca Mezzadri, Ferdinando Scaglia; ricerca musicale Rino Bertoni, Giovanni Terni; con l’amichevole partecipazione di Simone Schiavi musicisti Davide Cignatta, Alessandro Colpani

– Assistenti alla regia Erilù Ghidotti, Giulia Riva; con la collaborazione degli studenti delle classi IV e V scenografia del Liceo Artistico “Cassinari” di Piacenza nell’ambito del progetto Alternanza Scuola/Lavoro curato dai professori Mario Righi, Cristina Martini e Giovanni Gobbi: Petra Aldrighi, Abir Benbelgachem, Sara Castelli, Bianca Ciocca, Margherita Conca, Carlotta Davoli, Sara Fulgoni, Nicol Lucchini, Sabrina Maccagnoni, Silvia Mozzanica, Shirley Peluso, Elena Salvatori, Giorgia Soldati, Kesia Totaro, Massimiliano Ventura, Sebastiano Vuerich

– Una coproduzione Teatro Gioco Vita, Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche – Ausl di Piacenza, Associazione Amici del Teatro Gioco Vita; con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano

BIGLIETTI

Teatro Filodrammatici € 10 intero € 8 ridotto € 5 ridotto studenti

(posto unico non numerato)

INFO E BIGLIETTERIA

Teatro Gioco Vita, Via San Siro 9, Piacenza – Telefono 0523.315578 – biglietteria@teatrogiocovita.it

Orari di apertura: dal martedì al venerdì ore 10-16, sabato ore 10-13.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria funziona unicamente nella sede della rappresentazione a partire dalle ore 19.30 (Teatro Filodrammatici, via Santa Franca 33, tel. 0523.315578).

Per informazioni: Teatro Gioco Vita, Biglietteria/Promozione pubblico 0523.315578 info@teatrogiocovita.