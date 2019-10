Raduno Alpini, ecco come cambia la viabilità

Piacenza si prepara ad accogliere il Raduno del secondo raggruppamento Alpini, nel weekend del 19 e 20 ottobre.

Per garantirne lo svolgimento in sicurezza, sia per i cittadini che per i partecipanti all’evento, il Comune ha adottato una serie di provvedimenti riguardanti la viabilità in città.

Ecco tutte le modifiche, contenute in una delibera pubblicata sull’albo pretorio.

Dalle ore 06:00 del 14/10/2019 alle ore 20:00 del 22/10/2019 e comunque fino al termine del disallestimento e rimozione delle strutture di stand gastronomici, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione,

nelle seguenti strade, piazze, o parti di esse:

– area di piazza Cavalli ;

– piazzale Plebiscito ;

– via Sopramuro ( tratto compreso tra piazza Cavalli e via San Donnino ; dovrà comunque essere consentito il passaggio dei mezzi di soccorso e dei residenti che accedono al passo carrabile di proprietà, lasciando almeno m 2,75 di carreggiata libera dalle strutture);

– piazza Grida;

– vicolo Perestrello;

– largo Sant’Ilario;

– piazza San Francesco;

Dalle ore 07:00 del 19/10/2019, alle ore 15:00 del 20/10/2019, divieto di sosta con rimozione forzata,

– nell’Area di parcheggio di Via XXI Aprile (fronte ristorante PO);

da tale divieto sono esclusi i mezzi dell’organizzazione e dei partecipanti al Raduno, i quali dovranno apporre sul parabrezza un contrassegno identificativo; dalle ore 06:00 alle ore 14,30 del 19/10/2019, divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata, nelle seguenti strade o parti di esse, per lo svolgimento del mercato bisettimanale che verrà spostato sul P.Passeggio al fine di consentire l’allestimento della piazza Cavalli:

– via Alberici;

– via P.Giordani ( tratto compreso dal P.Passeggio al c.n°23 );

Dalle ore 06:00 del 19/10/2019, divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade, piazze e aree di

parcheggio:

– Area di parcheggio di Via Maculani;

– Via Maculani;

– Viale Risorgimento;

– Via Cavour;

– Piazza Duomo;

Dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del 19/10/2019 (ammassamento), divieto di circolazione nelle seguenti strade e aree di parcheggio:

– area di parcheggio di via Maculani;

dalle ore 14:00 del 19/10/2019 alle ore 01:00 del 20/10/2019 (sfilata labaro e manifestazione serale con fanfare),

divieto di circolazione nelle seguenti strade e piazze:

– Viale Risorgimento;

– Via Cavour;

– Via XX Settembre;

– Piazza Duomo;

– Via Romagnosi;

– largo Battisti;

– via Sant’Antonino;

Dalle ore 17 del 19/10/2019, alle ore 20 del 20/10/2019, al fine di consentire ai pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali alimentari, di poter mantenere, aumentare, o collocare occupazioni di suolo pubblico negli orari e nelle strade, piazze o parti di esse non interessate dalle sfilate del Raduno Alpini, 2° Raggruppamento, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione:

– via San Donnino;

– via Medoro Savini;

– via Felice Frasi;

– via Sopramuro;

– via Chiapponi;

– via San Francesco;

– via San Giovanni ( tratto compreso tra corso V. Emanuele e via Vigoleno );

– via Legnano;

– via Daveri;

– via Pace;

– via Garibaldi ( tratto compreso da via Illica a largo Battisti );

– piazza Borgo ( lato nord ) deve essere garantito il passaggio di ingresso e uscita di via Castello, che sarà a doppio senso di circolazione e di via Garibaldi verso via Vigoleno;

– via Cittadella ( tratto compreso da via Mazzini a largo Matteotti );

– cantone Camicia;

– via Mazzini ( tratto compreso da via Cittadella a via Mentana );

– via Calzolai;

– corso Vittorio Emanuele (tratto compreso dalla rotatoria formata da via Genova, via Palmerio, Corso V.Emanuele allo Stradone Farnese);

– via San Siro (tratto compreso tra via P.Giordani e via Santa Franca);

– via Santa Franca ( tratto compreso tra via Sant’Antonino e via Verdi ) ;

– via Verdi ( tratto compreso tra via Santa Franca e corso V. Emanuele );

Le suddette strade potranno essere occupate con tavolini, mantenendo comunque uno spazio libero di m 2,75 per il passaggio dei residenti, proprietari di posto auto ivi ubicato e dei mezzi di soccorso;

Dalle ore 2 del 20/10/2019 divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade, piazze o parti di esse:

-Via Emilia Pavese (nel tratto compreso fra l’uscita dell’autostrada Piacenza Ovest e

Piazzale Torino) in entrambe i lati delle carreggiate ;

da tale divieto sono esclusi i BUS dei partecipanti al Raduno;

– Viale Malta;

– l’area di parcheggio a sud di p.le Torino, compresa tra via XXIV Maggio e Viale Malta;

– Via Venturini;

– Stradone Farnese (tratto compreso tra Corso V. Emanuele e Via P.Giordani);

– Via P. Giordani ( tratto compreso tra Stradone Farnese e Piazza Sant’ Antonino);

– Piazza Sant’ Antonino;

– Via Sant’ Antonino;

– Largo Battisti;

– Via Cavour;

– Viale Risorgimento;

– Via Maculani;

– Piazzale di Porta Borghetto;

– Via Tramello (eccetto bus Alpini);

– Piazzale di Porta Borghetto;

Dalle ore 6 alle ore 13 e 30 del 20/10/2019, divieto di circolazione:

– via Tramello;

i veicoli provenienti da via Borghetto avranno l’obbligo di svolta a sinistra in via San Bartolomeo;

Revoca del senso unico di marcia nelle seguenti strade:

– Via Castello

– Via San Giacomino

– Via Maddalena (tratto compreso tra Via San Giacomino e via Castello)

– Vicolo Edilizia

– Via Santa Franca

– Via San Siro (tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e l’Autorimessa Politeama)

I veicoli provenienti da via San Siro avranno l’obbligo di proseguire diritto verso via Nova;

– Via Nova (tratto compreso da Corso V. Emanuele al civico 2);

Dalle ore 6 alle ore 9 del 20/10/2019, divieto di circolazione nelle seguenti strade:

– Via Emilia Pavese, nel tratto compreso tra l’uscita dell’autostrada di Piacenza Ovest e Piazzale Torino;

Da tale divieto sono esclusi i bus dei partecipanti al Raduno ed i mezzi di soccorso;

Al fine di mantenere comunque l’uscita del casello autostradale di Piacenza Ovest sempre libero dagli autobus degli Alpini e quindi in condizioni di sicurezza per l’utente della strada, sarà cura della Polizia Municipale provvedere allo smistamento dei bus in via 1° Maggio.

Dalle ore 8 e 30 alle ore 13 e 30 del 20/10/2019, divieto di circolazione nelle seguenti strade, piazze o parti di esse:

– Viale Malta;

– Via Venturini;

– Stradone Farnese (tratto compreso tra Corso V. Emanuele e Via P.Giordani);

– Stradone Farnese (tratto compreso tra Via P.Giordani e Piazzale Libertà);

Nel tratto suddetto di Stradone Farnese sono esclusi dal divieto i residenti, le attività commerciali ed i parcheggi privati;

– Via P.Giordani ( tratto compreso tra Stradone Farnese e Piazza Sant’ Antonino);

– Piazza Sant’ Antonino;

– Via Sant’ Antonino;

– Largo Battisti;

– Via Cavour;

– Viale Risorgimento;

– Via Maculani;

– Piazzale di Porta Borghetto;

– Via Tramello (eccetto bus Alpini).

L’U.O. Mobilita’ provvederà alla posa di tutta la segnaletica stradale, verticale, orizzontale e complementare, necessaria per l’attuazione della presente ordinanza.

I tratti di strada interessati dal divieto di sosta verranno resi manifesti mediante l’apposizione dei segnali previsti dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento; tali segnali saranno collocati almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

I veicoli lasciati in sosta nonostante il divieto saranno rimossi e trasportati in luogo di deposito; verranno quindi restituiti previo pagamento delle spese di sanzione, rimozione e custodia.

L’effettiva esecutività dei provvedimenti istituenti il divieto di circolazione potrà essere differita, pur rimanendo compresa nell’arco temporale indicato, conformemente alle valutazioni contingenti del Comando di Polizia Municipale e degli organi di Polizia.

Durante lo svolgimento dell’evento è VIETATA LA CIRCOLAZIONE, dalle ore 6 del 19/10/2019 alle ore 24:00 del 20/10/2019,all’interno della ZPRU (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica), ai veicoli con massa complessiva massima superiore ai 35 ql.

SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESE LE PRECEDENTI ORDINANZE NELLE PARTI

IN CONTRASTO CON LA PRESENTE.