Raduno Alpini, il Sindaco “Forte legame con la città, piacentini partecipino con entusiasmo”

Mancano poco meno di due settimane al Raduno del Secondo Raggruppamento Alpini, che si terrà a Piacenza il 19 e 20 ottobre. Un evento che richiamerà in città le Sezioni dell’Emilia Romagna e della Lombardia dell’Associazione Nazionale e circa “venti/venticinquemila tra Alpini, familiari, amici, secondo le previsioni dell’organizzatore”.

L’atteso evento rappresenta un notevole impegno per la Sezione di Piacenza dell’A.N.A. e per l’Amministrazione comunale, che ha approvato in Giunta la delibera di collaborazione: “Piacenza è stata scelta come sede del raduno del centenario – si legge nell’atto licenziato dall’Amministrazione Barbieri – a motivo del successo e dell’unanime apprezzamento dell’Adunata nazionale 2013, evento che ha creato un forte legame tra la città e gli Alpini. Accogliere il raduno è anche riconoscimento del valore di quel peculiare spirito di servizio degli Alpini, sempre presenti accanto alle popolazioni locali nelle emergenze, nella solidarietà, nelle situazioni di bisogno, nella Protezione Civile”.

L’appuntamento, che prevede “momenti istituzionali, ricreativi, aggregativi e di socializzazione”, é occasione privilegiata – si legge nella delibera – di promozione e valorizzazione turistica del territorio, del patrimonio culturale e delle eccellenze enogastronomiche, vetrina e opportunità per presentare i progetti di ‘Piacenza 2020’ in ambito extraprovinciale/extraregionale”.

Il programma prevede per sabato 19 ottobre l’incontro dei Presidenti delle Sezioni del 2° raggruppamento A.N.A a Palazzo Farnese, la sfilata da via Maculani fino a piazza Cavalli dove si terrà la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione della corona in omaggio ai Caduti. A seguire, la Messa in Cattedrale per ricordare i Caduti e il concerto della Fanfara Brigata Alpina Taurinense presso il Salone di Palazzo Gotico. In serata il suggestivo carosello e concerto delle Fanfare in centro storico fino in piazza Cavalli.

Domenica 20 ottobre, dopo l’ammassamento e le allocuzioni delle autorità al Polo di Mantenimento Pesante Nord, la tradizionale e suggestiva sfilata attraverserà viale Malta, stradone Farnese, via Giordani, piazza Sant’Antonino, via Sant’Antonino, largo Battisti e piazza Cavalli, con deflusso verso via Cavour e viale Risorgimento.

A fronte del programma presentato da A.N.A., il Comune fornisce una serie di azioni e servizi, anche nelle fasi preparatorie e successive, che interessano diversi uffici e ambiti, dall’adozione dei provvedimenti relativi a viabilità (divieti di circolazione e sosta, segnaletica, aree di sosta), a Polizia, manutenzione, comunicazione e marketing, chiamati a garantire la più ampia collaborazione per l’ottimale riuscita dell’evento.

“Piacenza e i piacentini sono orgogliosi di poter ospitare il Raduno del Secondo Raggruppamento – commenta il Sindaco Barbieri – che è un momento di intrattenimento e di incontro, ed è soprattutto doveroso riconoscimento al valore di tutti gli Alpini, che giornalmente dimostrano la loro passione e dedizione al servizio della comunità. L’auspicio è che siano giorni di festa per tutta la città e invito tutti i piacentini a partecipare con entusiasmo”.