Raduno alpini, sabato e domenica disattivate le telecamere di accesso alla Ztl

In occasione del Raduno del 2° Raggruppamento Alpini, in programma nel prossimo fine settimana, dalle ore 8 di sabato 19 alle ore 8 di lunedì 21 ottobre le telecamere di controllo del traffico saranno disattivate.

Ecco dove: all’incrocio tra via Giordani e via S. Siro e a quello tra via Roma e via Legnano, all’intersezione tra via Cavour, via Roma e via Borghetto, in via Gaspare Landi, via S. Stefano, via Scalabrini, via S. Paolo, via Pantalini, piazza Borgo, via Gregorio X e via S. Antonino.

Il provvedimento – spiega una nota di Palazzo Mercanti – è stato adottato dal Comune di Piacenza al fine di contenere il più possibile, nelle due giornate del Raduno, eventuali situazioni di disagio alla popolazione e garantire al contempo la sicurezza delle persone e il miglior funzionamento possibile dei servizi essenziali”.