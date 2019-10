E’ il giorno della grande sfilata per gli alpini giunti a Piacenza per il Raduno del Secondo Raggruppamento, che raccoglie Lombardia ed Emilia Romagna.

Nelle foto i preparativi nel Polo di Mantenimento Pesante Nord e il corteo che si muove alla presenza delle autorità cittadine con il sindaco Patrizia Barbieri, il presidente provinciale dll’Associazione Alpini (Ana) Roberto Lupi, il presidente nazionale Sebastiano Favero, e il direttore polo mantenimento pesante (alpino) Sergio Santamaria.

Seguiremo la sfilata in diretta con tante immagini e video.

Il corteo che conclude la due giorni delle penne nere prende il via dall’ex arsenale e procede lungo viale Malta, via Venturini, un pezzo di Stradone Farnese per poi svoltare in via Giordani e raggiungere piazza Cavalli, dove avviene il passaggio della stecca e l’ammaina bandiera. Il “libera tutti” è atteso per le 13.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono state apportate modifiche alla viabilità, già dalla settimana in corso, ma i disagi sono limitati.