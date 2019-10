Rancan (Lega) “Attacchi ai cacciatori fenomeni criminosi da punire”

“Gli attacchi ai cacciatori e gli atti vandalici a danno dei loro veicoli sono fenomeni criminosi da punire”.

Matteo Rancan, consigliere regionale della Lega, interviene sul caso del piacentino 76enne che, al termine di una battuta di caccia nel territorio comunale di Rivergaro, ha ritrovato l’auto con tutti e quattro i pneumatici bucati. “Il rischio che questi gesti vengano compiuti come conseguenza di un tam tam mediatico è concreto e perciò non devono essere incoraggiati”, afferma l’esponente del Carroccio.

Il riferimento è quello della dichiarazione rilasciata da Daniela Martani, attivista per i diritti degli animali (nota in precedenza come “pasionaria di Alitalia”, ex candidata dell’Italia dei Valori ed ex concorrente del Grande Fratello) che qualche settimana fa ai microfoni di Radio 2 aveva manifestato l’intenzione di tagliare le gomme delle auto dei cacciatori e si era detta felice di sapere che esistono gruppi organizzati che lo fanno.

“Mi auguro – afferma Rancan – che il fatto resti isolato e che nel Piacentino non prenda piede questo fenomeno. La violenza, infatti, non è mai il modo corretto per esprimere dissenso verso le opinioni e gli stili di vita altrui. È inammissibile rendersi protagonisti di certi episodi e poi magari definirsi pacifisti e democratici: ognuno deve essere libero di cacciare senza rischiare di incappare in eventi spiacevoli”.

“Purtroppo però – aggiunge – siamo sempre ostaggio di minoranze rumorose e molto visibili sui media, che provano a condizionare l’opinione presentando anche azioni non sempre lecite. Essendo favorevole alla caccia, mi impegnerò per difendere i diritti dei cacciatori e valorizzare una disciplina che non merita simili feroci demonizzazioni”.