“Regione chiarisca quale parte dell’Aeroporto di San Damiano sarà per protezione civile”

La destinazione a uso civile della parte (sedime) dell’aeroporto militare di San Damiano, nel piacentino, che il ministero della Difesa intende dismettere e che è stata oggetto di consultazione pubblica espletata dall’Agenzia del Demanio, è stata oggetto di un question time di Giancarlo Tagliaferri (Fdi) discusso in Regione.

“Sono 11 – riporta il consigliere – i progetti presentati da soggetti privati per l’utilizzo del sedime a fini civili, che vanno dalla realizzazione di strutture a supporto del commercio e della logistica alla creazione di un aeroclub, dalla realizzazione di un centro di manutenzione velivoli alla creazione di un campus per l’aviazione commerciale e, ancora, di una base di lancio per satelliti.

Le amministrazioni pubbliche interessate – precisa il proponente – avrebbero avanzato proposte. Anche l’assessore regionale Paola Gazzolo, in occasione di un recente incontro con il ministro delle Infrastrutture e trasporti e gli amministratori piacentini, avrebbe manifestato l’intenzione della Regione di proporre l’utilizzo della parte dello scalo da dismettere a fini di protezione civile”.

Per questo motivo Tagliaferri chiede alla Giunta di “chiarire quale sedime dell’aeroporto militare di San Damiano dovrebbe essere destinato a funzioni di protezione civile”.

L’assessore Paola Gazzolo ha risposto di “aver proposto al neoministro delle Infrastrutture e trasporti di valutare la realizzazione di un Centro di formazione nazionale per i Vigili del fuoco, che si affiancherebbe al Polo nazionale di Protezione civile, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, in fase di costruzione nella località Montale di Piacenza. Questa proposta – sottolinea l’assessore – ambisce a valorizzare l’intero territorio piacentino a livello nazionale oltre a generare un indotto importante. Riguardo a quale parte dell’aeroporto sarà interessata è prematuro e riduttivo parlare di sedimi da occupare o di modalità di utilizzo dei singoli spazi”.

Nel dichiarare la propria “soddisfazione per la proposta, peraltro in linea con le richieste dei Comuni e delle istituzioni del territorio”, Tagliaferri ha auspicato “un lavoro sinergico fra tutti i soggetti interessati, pubblici e privati”.