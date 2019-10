Riconosce la bici rubata una settimana prima e chiama i carabinieri: 30enne denunciato

Aveva rubato una bicicletta, 30enne denunciato per ricettazione.

L’uomo, nato in Benin e residente in provincia di Pavia, è stato fermato dalla pattuglia dei Carabinieri di Castel San Giovanni nella serata del 30 ottobre.

I militari sono intervenuti in via Dogana Po a Castel San Giovanni: nei pressi di un magazzino logistico, un 30enne di Tortona ha riconosciuto legata con una catena la bicicletta che secondo quanto raccontato gli era stata rubata circa una settimana prima, il 23 ottobre per l’esattezza, ed ha deciso quindi di allertare i carabinieri.

Questi hanno atteso l’arrivo dell’uomo ritenuto responsabile del furto e lo hanno fermato. Espletati tutti gli accertamenti del caso, gli uomini di Castel San Giovanni hanno restituito la bicicletta al legittimo proprietario ed hanno denunciato per ricettazione lo straniero.