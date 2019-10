Ritorno in pista “col botto” per Christian Bussandri: secondo al Challenge Città di Spinetoli

Domenica 6 ottobre, nella Zona Artigianale di Pagliare del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, si è disputata la prima prova del Campionato Italiano Formula Challenge, il 3° Challenge Città di Spinetoli.

Al timone dell’organizzazione il Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e gli appassionati della Pro Loco Spinetoli-Pagliare-San Pio X che hanno saputo allestire una manifestazione di ottimo livello, gratificata dall’arrivo di 50 piloti da molte parti d’Italia che hanno dato ottimo spettacolo lungo i 932 metri del tracciato cittadino.

Ancora una volta il Team Bussandri Motorsport di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) si è messo in gioco dando il via alla stagione 2019-2020 del Campionato Italiano Formula Challenge. Dopo un anno “sabbatico”, il driver Christian Bussandri ha dovuto carburare e riassettarsi insieme alla sua auto da corsa, una Peugeot 208 Ecometano, con cui si è aggiudicato ben 4 titoli italiani. Questo ha significato riprendere in mano la propria “compagna di gare” e poco per volta ritrovare l’equilibrio, il feeling e la stabilità pilota-auto.

Il riavvicinamento è stato però a dir poco emozionante e “col botto”. Sono stati ben 4 gli ottimi risultati ottenuti: 1° Gruppo E1 Italia; 1° Classe Cilindrata oltre 2.000; 1° vetture turismo (davanti solo una vettura modello “Formula” con caratteristiche non equiparabili alla 208 Ecometano); 2° assoluto nella classifica generale della gara (6’6’’649).

“I risultati sono stati frutto di un continuo miglioramento e di una crescita che l’auto ha avuto insieme al pilota – spiegano dal team -, come in un rapporto di simbiosi e fiducia reciproca, in ottica di miglioramento continuo. Infatti la Peugeot 208 Ecometano ha dimostrato sin da subito ottime performance sia nelle qualifiche che in gara: “qualifiche” 2° piazzamento, “gara 1” 2° tempo, “gara 2” e “gara 3” 1° tempo. Questi non sono aspetti da sottovalutare in quanto era la prima volta che cimentavamo sul circuito del Challenge Città di Spinetoli.

“Anche in questo challenge – aggiungono – l’auto da corsa di Christian Bussandri ha riscontrato particolare successo ed ha incuriosito il pubblico presente e gli organizzatori che si sono avvicinati al paddock chiedendo ai tecnici del nostro team maggiori informazioni e curiosità sull’auto, sulla preparazione e sull’unicità delle sue caratteristiche, in quanto interamente alimentata a metano”.

Il Team Bussandri Motorsport è pronto per affrontare la prossima sfida del Campionato, il 10 Novembre al Challenge del Lupo – Castelletto di Branduzzo (PV).

foto: Giuseppe Saluzzi